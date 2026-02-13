Ni Pelota Libre, ni Magis TV, ni Xuper TV: este viernes comienza la Primera Nacional, dónde ver todos los partidos

Este viernes comienza a girar la pelota en la segunda división de la Argentina . Tras varias idas y vueltas, por el tema de quién transmitía los partidos de la Primera Nacional, a partir de las 17 horas comenzará una nueva lucha por el ascenso.

¿Lo sabías? El truco para seguir usando Magis TV y Xuper TV en Argentina

En esta jornada, del 13 de febrero de 2026, habrá cuatro partidos. Entre ellos uno de los descendidos (Godoy Cruz) ya tendrá acción. San Martín de San Juan recién tendrá su primera fecha el próximo domingo, 15 de febrero.

Comienza la Primera Nacional: horarios de cada partido

17:00 - San Miguel vs Central Norte

21:00 - Atlético Rafaela vs Almagro

21:30 - Godoy Cruz vs Ciudad de Bolívar

21:00 - Gimnasia y Tiro de Salta vs Colegiales

Dónde ver los partidos de la Primera Nacional

Tras varios días de negociaciones, ninguna plataforma compró los derechos de televisación de la segunda categoría del fútbol argentino. Por tal razón, todos los partidos serán transmitidos por LPF Play

Cómo ingresar a LPF Play

Debes ingresar a la pagina www.lpfplay.com y no hace falta ni registrarte para ver los partidos. Seleccionas el que quieras ver y listo.