jueves 12 de febrero 2026

Fútbol argentino

Ni Magis TV, ni Xuper TV, ni Pelota Libre: dónde ver Argentinos vs River

Este jueves comienza una nueva fecha de la Liga Profesional y el Millonario quiere acomodarse tras la dura derrota contra Tigre. Este jueves también juega Tigre vs Aldosivi.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

River Plate, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, abre una nueva fecha de la Liga Profesional este jueves. A partir de las 21:15 tendrá una difícil parada, ya que se deberá enfrentar a Argentinos Juniors de visitante.

No será el único partido de la Primera División, más temprano -a las 19:00- jugará Tigre (que viene de ganarle por 4 a 1 al Millonario) vs Aldosivi. Este partido podrás seguirlo por ESPN Premium

Probable formación de River vs Argentinos

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver Argentinos vs River en la televisión

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de las diferentes plataformas premium.

