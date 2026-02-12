Ni Magis TV, ni Xuper TV, ni Pelota Libre: dónde ver Argentinos vs River

River Plate, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, abre una nueva fecha de la Liga Profesional este jueves. A partir de las 21:15 tendrá una difícil parada, ya que se deberá enfrentar a Argentinos Juniors de visitante.
Este jueves comienza una nueva fecha de la Liga Profesional y el Millonario quiere acomodarse tras la dura derrota contra Tigre. Este jueves también juega Tigre vs Aldosivi.
No será el único partido de la Primera División, más temprano -a las 19:00- jugará Tigre (que viene de ganarle por 4 a 1 al Millonario) vs Aldosivi. Este partido podrás seguirlo por ESPN Premium
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de las diferentes plataformas premium.