viernes 13 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Decisión

Bombazo en UPCN: impugnaron la lista de Savoca y Villa podría ir sin competencia

La Junta Electoral rechazó la dupla opositora por no alcanzar el mínimo de avales válidos exigidos por la normativa interna. Savoca adelantó que apelará la decisión, pero si queda firme, José “Pepe” Villa sería el único candidato en carrera en el gremio estatal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La lista impugnada.

La lista impugnada.

Bombazo en la interna de la Unión del Personal Civil de la Nación en San Juan. La Junta Electoral resolvió impugnar la lista Naranja que encabezan Alejandro Savoca y Carlos Quinteros y, si la decisión queda firme, José “Pepe” Villa quedaría sin competencia en las elecciones del gremio.

Lee además
en el inicio del tour 6, upcn cayo ante san lorenzo
Vóley

En el inicio del Tour 6, UPCN cayó ante San Lorenzo
puja caliente en upcn san juan: guerra por los avales, denuncias cruzadas y mensajitos con perdones
Villa vs Savoca

Puja caliente en UPCN San Juan: guerra por los avales, denuncias cruzadas y mensajitos con perdones

El plazo para que la Junta se expidiera vencía este jueves a las 00 y, según indicaron fuentes vinculadas al proceso, más de 700 de los 1.200 avales presentados por el espacio opositor fueron observados. De esta manera, no habrían alcanzado el piso del 3% de avales válidos que exige la normativa interna para oficializar la candidatura.

Savoca confirmó a Tiempo de San Juan que apelarán la medida, por lo que la definición todavía no está cerrada. Sin embargo, si la impugnación se ratifica, la única lista habilitada será la oficialista, que lleva al actual secretario general acompañado por Gabriel Pacheco.

Villa conduce el gremio en la provincia desde hace más de 42 años y decidió volver a presentarse luego de que Savoca lanzara su candidatura. En los días previos al cierre de listas, los sectores opositores resolvieron unirse a último momento para intentar disputarle la conducción, pero la resolución de la Junta cambió el tablero y podría dejar la elección sin competencia.

Temas
Seguí leyendo

Savoca- Quinteros: la oposición se unió para competirle a "Pepe" Villa la secretaría general de UPCN

Diputados aprobó el tratado Mercosur-Unión Europea

Gobernadores opositores piden debatir con el gobierno la reforma laboral

Reforma laboral: Para Macri, la media sanción va "en la dirección correcta"

El complicado pasado en San Juan del fondo de Paul Singer, ahora inversionista de Barrick

Provincias Unidas completó su bloque en Diputados: Juró Juan Schiaretti

Munisaga inició las sesiones con un mensaje económico, con presencia peronista y el faltazo del oficialismo local

Bancarios felices: a cuánto asciende el salario inicial tras el aumento de enero

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la justicia tambien quiere decomisarle a cristina kirchner el departamento de san jose 1111
Medida

La Justicia también quiere decomisarle a Cristina Kirchner el departamento de San José 1111

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Luciana Teresita Sánchez Bustos, la científica del CONICET acusada del asesinato en Las Chacritas donde la víctima fatal Marcelo Amarfil.
Judiciales

La Fiscalía insiste en la perpetua para la científica del CONICET, Luciana Bustos, pero todo está en manos del Tribunal de Impugnación

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha
Jugoso cargo judicial

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha

Tenía su camioneta radiada e intentó sacarla a la fuerza en Rivadavia: no lo dejaron y escupió a un policía
Agresión

Tenía su camioneta radiada e intentó sacarla a la fuerza en Rivadavia: no lo dejaron y escupió a un policía

Te Puede Interesar

La Fragata Libertad, retenida por un embargo de los fondos buitres. 
Antecedentes

El complicado pasado en San Juan del fondo de Paul Singer, ahora inversionista de Barrick

Por Natalia Caballero
La lista impugnada.
Decisión

Bombazo en UPCN: impugnaron la lista de Savoca y Villa podría ir sin competencia

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases
Educación

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases

Imagen ilustrativa
Violento asalto

Dos operarios de Naturgy sufrieron un robo y, por detener al ladrón, recibieron la paliza de una patota

El encuentro más esperado: Rodríguez y Gramajo en Rawson, a distancia y sin diálogo
Por fin

El encuentro más esperado: Rodríguez y Gramajo en Rawson, a distancia y sin diálogo