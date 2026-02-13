Bombazo en UPCN: impugnaron la lista de Savoca y Villa podría ir sin competencia

Bombazo en la interna de la Unión del Personal Civil de la Nación en San Juan. La Junta Electoral resolvió impugnar la lista Naranja que encabezan Alejandro Savoca y Carlos Quinteros y, si la decisión queda firme, José “Pepe” Villa quedaría sin competencia en las elecciones del gremio.

El plazo para que la Junta se expidiera vencía este jueves a las 00 y, según indicaron fuentes vinculadas al proceso, más de 700 de los 1.200 avales presentados por el espacio opositor fueron observados. De esta manera, no habrían alcanzado el piso del 3% de avales válidos que exige la normativa interna para oficializar la candidatura.

Savoca confirmó a Tiempo de San Juan que apelarán la medida, por lo que la definición todavía no está cerrada. Sin embargo, si la impugnación se ratifica, la única lista habilitada será la oficialista, que lleva al actual secretario general acompañado por Gabriel Pacheco.

Villa conduce el gremio en la provincia desde hace más de 42 años y decidió volver a presentarse luego de que Savoca lanzara su candidatura. En los días previos al cierre de listas, los sectores opositores resolvieron unirse a último momento para intentar disputarle la conducción, pero la resolución de la Junta cambió el tablero y podría dejar la elección sin competencia.