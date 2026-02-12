jueves 12 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medida

La Justicia también quiere decomisarle a Cristina Kirchner el departamento de San José 1111

La Justicia pide decomisar bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, incluido el departamento donde la ex presidenta cumple la prisión domiciliaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este jueves al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles de la ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, incluido el departamento de San José 1111 donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.

Lee además
milei difundio un audio de cristina kirchner que menciona a san juan y un exgobernador: no va a poder pagar las jubilaciones
Impactante

Milei difundió un audio de Cristina Kirchner que menciona a San Juan y un exgobernador: "No va a poder pagar las jubilaciones"
Cristina Kirchner en el balcón de su departamento. Foto: Noticias Argentinas.
Tribunal Oral Federal N°7

Causa Cuadernos: el abogado de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio y se quejó de los arrepentidos

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, señalaron los fiscales.

“Las personas condenadas —intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública— todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.

De acuerdo al planteo de los fiscales, tanto Cristina Kirchner como Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”.

“La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, apuntaron.

El rol de la Corte Suprema

A fines del año pasado se conoció que la Corte Suprema de Justicia sería la encargada de administrar y subastar el decomiso de los bienes de la ex presidenta, después de que el TOF 2 solicitara esa medida.

Esa decisión alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.

Seguí leyendo

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?

Cuánto necesitó una familia en enero para no caer en la pobreza

San Juan reabre la paritaria docente y busca cerrar un acuerdo antes del inicio de clases

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

"Histórico", el mensaje de Milei tras la votación en el Senado

Tras una maratónica jornada de debate, el Senado logró la media sanción de la reforma laboral

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designacion que todavia no tiene fecha
Jugoso cargo judicial

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha

Por Florencia García

Las Más Leídas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea
Legislativas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°
SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Luciana Teresita Sánchez Bustos, la científica del CONICET acusada del asesinato en Las Chacritas donde la víctima fatal Marcelo Amarfil.
Judiciales

La Fiscalía insiste en la perpetua para la científica del CONICET, Luciana Bustos, pero todo está en manos del Tribunal de Impugnación

Te Puede Interesar

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?
Inesperado giro

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?

Por Luz Ochoa
Gentileza Canal 13
Prisión preventiva

El hijo de un dirigente de Luz y Fuerza quedó preso por una denuncia de abuso sexual

Un micro que volvía de Chile hacia San Juan perdió dos ruedas traseras en Mendoza
De milagro no fue tragedia

Un micro que volvía de Chile hacia San Juan perdió dos ruedas traseras en Mendoza

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos
Descubrimiento

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos

Plantacion de alfalfa sanjuanina premiun que será exportada a Dubai. 
Agro y mercados internacionales

De San Juan a Medio Oriente: la alfalfa sanjuanina retomó exportaciones y brilla en Dubai