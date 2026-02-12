jueves 12 de febrero 2026

Denuncia

El gobierno considera a detenidos en el Congreso como terroristas

El ministerio de Seguridad señaló que los detenidos durante la protesta mientras se debatía la reforma laboral en el Senado actuaron para generar “un escenario de terror”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, presentó hoy una denuncia contra cuatro de los individuos que habían provocado serios incidentes en las inmediaciones del Congreso, mientras se trataba el proyecto de Reforma Laboral en el recinto, a quienes acusó de generar “un escenario de terror”.

A todos los detenidos se los acusa de ‘Atentado al orden constitucional, y a la vida democrática; Atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños”, todos agravados por haber sido realizados con el fin de “provocar el terror y sumir a los poderes públicos”.

El escrito, firmado por Lisandro Franco, quien se desempeña como Director de Normativa de la cartera de Seguridad, pidió a la justicia que investigue “el accionar ilícito” de los acusados, quienes con su accionar “tenían como finalidad “generar un escenario de terror en la ciudadanía, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales, y con ello deponer o bien inhibir el funcionamiento del Congreso, y vulnerar la integridad de las fuerzas federales de seguridad”.

“Entre los atentados descriptos, se evidenció la existencia de individuos y organizaciones que contaban con recipientes de combustible inflamable, explosivos incendiarios de confección casera, objetos contundentes y peligrosos que fueron lanzados contra miembros de las fuerzas federales de seguridad que se encontraban en el lugar, en cumplimiento de su deber”, agregó el funcionario en la denuncia.

Asimismo, subrayó que “los disturbios se replicaron en distintos momentos de la jornada, y tuvieron por fin establecer un escenario de estrépito y terror en la comunidad, con el exclusivo objetivo de inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa que se está llevando a cabo de conformidad con las reglas constitucionales”.

“Estos comportamientos antidemocráticos fueron orquestados con la intención de subordinar al gobierno y a la ciudadanía por medio del terror, por lo que resulta de suma trascendencia instar su investigación, detener a sus responsables, y aplicarles con severidad la pena que les corresponde”, agregó.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva reveló los nombres de los cuatro sujetos que fueron denunciados por el gobierno, a través de un video que posteó en la red social X: se trata de Matías Enzo Roldán, Federico Alberto Mazzagalli, Patricio Hernán Castellán y Denis Alejandro Figueredo, todos mayores de edad.

“Este es el primer grupo de violentos identificados, quienes el día de ayer (miércoles) quisieron desestabilizar el país. Acá están, con nombre, apellido y cara”, añadió la ministra.

Asimismo, remarcó que a esos hombres “se les acabó la impunidad, vamos con todo. Las hacen, las pagan”, concluyó Monteoliva.

Unos 20 individuos habían sido arrestados en la víspera, luego de los disturbios que generaron en el Congreso, mientras que otros 40 quedaron demorados.

De la veintena de detenidos, la justicia ya liberó a 16, mientras que permanecen arrestados los cuatro restantes, cuyas identidades fueron confirmadas por Monteoliva en el video.

Más allá de las detenciones, vallas dañadas, veredas rotas, restos de proyectiles y cartelería incendiada fueron parte del panorama que dejaron los incidentes, durante el enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Con información de NA

