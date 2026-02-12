jueves 12 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ingresos

Bancarios felices: a cuánto asciende el salario inicial tras el aumento de enero

Los empleados bancarios, con el aumento de enero atado al IPC, disfrutan de un salario inical impensable para la mayoria de los trabajadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los empleados bancarios percibirán un aumento salarial del 2,9% correspondiente a la inflación de enero, lo que llevará el salario inicial a $2.125.068,44.

Lee además
Es importante no abrir links de números desconocidos.
Ciberseguridad

Suben los ataques a apps bancarias en teléfonos: cómo actúan y cómo evitarlas
el feriado bancario impacto en el dolar: el blue se vende en san juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene
Mercado cambiario

El feriado bancario impactó en el dólar: el blue se vende en San Juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene

Así lo informó la Asociación Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, que tiene acordado con las cámaras empresariales una actualización automática de los sueldos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

El acuerdo salarial, alcanzado entre la Asociación Bancaria, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA), estipula que el incremento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas de diciembre de 2025. Esta medida abarca los conceptos remunerativos y no remunerativos, así como los adicionales convencionales y no convencionales.

El valor para el Día del Bancario, además, fue fijado en $1.894.425,01 como monto mínimo, cifra que está sujeta a posibles ajustes en el futuro. El mismo mecanismo de actualización continuará vigente durante febrero de 2026 y se prevé que la negociación paritaria se retome en la segunda mitad de marzo de 2026.

Además de los bancarios, otros sindicatos acordaron aumentos para febrero de 2026 con mejoras que se ubicaron por encima del promedio salarial.

Por un lado, la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, pactaron con las cámaras un aumento de 11% entre diciembre y enero, además de un retroactivo de 400.000 pesos.

De acuerdo con el convenio, el salario para la categoría de peón ascenderá a 2.344.000 pesos en enero de 2026. Esta mejora anual supera el 50% a nivel salarial, sin considerar sumas extra, lo que duplica el promedio de la mayoría de los acuerdos vigentes y representa uno de los avances más significativos del período.

Esta actualización se dio mientras la industria aceitera procesa el volumen de girasol más alto desde 2000, con perspectivas de crecimiento durante 2026.

En el sector de la salud, la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) firmó un incremento global de 31,5% para los empleados de la rama Laboratorios, que abarca el período que va de abril de 2025 a marzo de 2026, en proporción a la inflación oficial informada por el INDEC.

Además, el acuerdo incluyó el bono de $85.129,84 como premio por el Día de la Sanidad, suma que será reconocida como beneficio adicional y que refuerza la equiparación frente a la variación anual de precios.

Por otra parte, la reciente paritaria de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) establece sumas fijas no remunerativas de $100.000 mensuales —integradas por $40.000 ya prorrogados y un refuerzo de $60.000 adicionales— para los meses de enero, febrero y marzo. A partir de abril de 2026, estos montos se incorporarán al salario básico, impactando sobre los conceptos de presentismo, antigüedad, vacaciones y aguinaldo.

El acuerdo salarial, que fue firmado por la FAECyS y las cámaras empresariales CAC, CAME y UDECA, incluye una cláusula de revisión en marzo de 2026 para analizar una mejora ante eventuales desfases inflacionarios.

Temas
Seguí leyendo

El gobierno considera a detenidos en el Congreso como terroristas

Diputados: por qué Lilia Lemoine aplaudió a Juan Grabois

Las patronales cerealera y aceitera festejaron la media sanción a la reforma laboral

Régimen Penal Juvenil: así votaron los diputados sanjuaninos la baja de imputabilidad a 14 años

Misión del FMI en Argentina: "Muy buenos avances"

Ordenan que Cristina Kirchner vuelva a cobrar pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner y el Gobierno apelará

Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designacion que todavia no tiene fecha
Jugoso cargo judicial

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha

Por Florencia García

Las Más Leídas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea
Legislativas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

Luciana Teresita Sánchez Bustos, la científica del CONICET acusada del asesinato en Las Chacritas donde la víctima fatal Marcelo Amarfil.
Judiciales

La Fiscalía insiste en la perpetua para la científica del CONICET, Luciana Bustos, pero todo está en manos del Tribunal de Impugnación

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°
SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Te Puede Interesar

Antes del cierre de temporada, algunos comerciantes de San Juan ya empezaron a liquidar su stock por necesidad de ventas
Escenario

Antes del cierre de temporada, algunos comerciantes de San Juan ya empezaron a liquidar su stock "por necesidad" de ventas

Por Guillermo Alamino
Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Marcó a un número equivocado, la estafaron en $2.950.000 y encima se le burlaron

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?
Inesperado giro

Tras la recusación de Lima: la jueza Tettamanti, ¿la más temida de Tribunales?

Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil
Congreso

Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil

En el inicio del Tour 6, UPCN cayó ante San Lorenzo
Vóley

En el inicio del Tour 6, UPCN cayó ante San Lorenzo