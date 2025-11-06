El feriado bancario impactó en el dólar: el blue se vende en San Juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene

El dólar se encamina a cerrar la semana con una gran estabilidad, luego de las fluctuaciones registradas previo a las elecciones y los días posteriores. Al haber menos operaciones por el feriado bancario, la divisa no tuvo grandes movimientos.
La divisa extranjera no registra grandes movimientos en comparación a los valores de las últimas 24 horas. El detalle de las cotizaciones.
Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.425 para la compra y en $1.475 para la venta.
En el caso del dólar blue, en la city porteña el mismo se está comercializando a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, continuando con la misma tendencia observada este jueves, registrando valores por debajo de la cotización oficial. En la provincia la moneda estadounidense paralela maneja otros valores. Conforme el sitio DolarSanJuan.com cotiza a $1.380 para la compra y $1.470 para la venta, exactamente el mismo valor de este miércoles.
Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.
Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco
