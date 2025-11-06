jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crece la demanda

Los sanjuaninos eligen vacacionar en el exterior: los destinos favoritos y el impacto del operativo narco en Río de Janeiro en las reservas

Desde las agencias de viajes que venden paquetes al exterior señalan que la actividad es mejor que la registrada la temporada pasada. El dólar y los precios de la costa argentina, entre los factores que impulsan a elegir destinos fuera de las fronteras nacionales.

Por Celeste Roco Navea
image
image
image

Comenzamos a transitar la última etapa del año y hay quienes ya están ansiosos por la llegada de las vacaciones de verano. No es una novedad que las playas serán sin duda los destinos más elegidos, pero sí es una sorpresa para las agencias sanjuaninas la alta demanda registrada este año en comparación a la temporada pasada de parte de clientes que buscan pasar unos días de descanso fuera del país.

Lee además
El mosto estatal salió a la venta y hay repercusiones en el sector vitivinícola.
En San Juan

Entre la cautela y la expectativa: qué dice el sector vitivinícola sobre la venta del mosto estatal
el feriado bancario impacto en el dolar: el blue se vende en san juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene
Mercado cambiario

El feriado bancario impactó en el dólar: el blue se vende en San Juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene

Así lo destacaron Sebastián Vargas de Algarrobo Viajes y Turismo; y Sergio Sirerol, de Puerto del Sol, en contacto con Tiempo de San Juan. De acuerdo a los números que manejan en los espacios y el contacto con colegas, este año se registra un crecimiento de la demanda que ronda entre el 25 al 30%, en comparación con lo registrado durante la temporada pasada.

image

Gran parte de esa demanda se trata de clientes nuevos, que en temporadas anteriores realizaban turismo nacional, apostando más que nada a la costa argentina, y que este año se animaron a conocer otros lugares, teniendo en cuenta que los costos no son tan distantes a los precios que manejará la costa nacional.

“Argentina sigue siendo cara para vacacionar. Desde hace tres o cuatro meses que ya tenemos los precios para Brasil, pero la costa no tenía tarifa, porque estaban todos especulando por las elecciones, por eso mucha gente compró para el exterior, porque había tarifa”, analiza Sirerol.

Los destinos más elegidos por los sanjuaninos y el factor elecciones

Tanto Sirerol como Vargas coincidieron en que hubo gran movimiento en torno a consultas desde mediados de año hasta unas dos a tres semanas antes de las elecciones, donde por incertidumbre los sanjuaninos decidieron aguardar antes de confirmar sus vacaciones.

Al respecto, Vargas destaca: “Cuando vieron que luego de las elecciones hubo cierta estabilidad, comenzaron a concretar las consultas que habíamos estado teniendo”.

Uno de los destinos que pica en punta es Brasil, por amplio margen en comparación con otros sitios. Dentro del país carioca, hay un sector de turistas que se inclinó por el norte, como Natal y Maceió; y otros que inclinaron por el sur, siendo Florianópolis el destino elegido.

image

Por fuera de Brasil, el Caribe y México también despertaron interés de los sanjuaninos. Playa del Carmen, Cancún, Punta Cana, Costa Mujeres y Bayahíbe fueron parte de los lugares que eligieron los sanjuaninos.

En menor medida se vendieron paquetes a Miami, que aparece como punto turístico de interés para los sanjuaninos.

El efecto “operativo narco en Río de Janeiro” en las agencias de viajes sanjuaninas

Hace una semana Río de Janeiro fue el centro de las noticias de carácter internacional tras un operativo narco en una de las favelas más importantes del corazón de Brasil, dejando como saldo más de 100 muertos, entre delincuentes y efectivos de la policía. Este episodio que pasó a cientos de kilómetros de San Juan tuvo su impacto de lleno en las agencias de viajes.

Sobre ello, Vargas comenta que registraron un incremento de consultas de parte de clientes que tenían comprado paquetes para el verano en Río. “Se dio la opción de cambiar de alojamiento para que no pierdan el viaje. Algunos cambiaron de alojamiento y otros siguieron igual”.

image

Por su parte Sirerol destacó que hubo casos de clientes de consultaron por Río y decidieron cambiar el destino hacia el norte o sur, pero no fueron las únicas opciones. “Mucha gente con ticket comprado estaba buscando otros destinos para parar, como Buzios, que queda a algunas horas de Río de Janeiro”.

Si bien el cimbronazo mayor se sintió días después del operativo, en la actualidad las consultas continúan con normalidad.

Para tener una idea, llegar a Brasil con vuelo desde Mendoza, alojamiento con desayuno incluido y alojamiento en promedio de 7 a 8 noches tiene un costo de 1.200 a 1.600 dólares por persona. El valor final dependerá del destino elegido y los servicios adicionales, como traslados o excursiones.

Lo llamativo es que estos valores son prácticamente los mismos que los de la temporada pasada. En un relevamiento realizado por este medio se registraron valores a Brasil que rondaban entre los 1.200 a 1.400 dólares.

Seguí leyendo

Las tasas de los plazos fijos, más bajas: qué interés pagan los principales bancos y cuánto rinde $1.000.000

Una voz empresaria respetada advirtió: "San Juan no está preparado para lo que viene"

El leve sube y baja del dólar en San Juan: el blue se vende a $1.480, no tan lejos del oficial

El Banco Central bajó una tasa de interés clave que afecta a préstamos y plazos fijos

Subió la papa y bajó el zapallo: conocé cuánto valen las frutas y verduras hoy en San Juan

El Gobierno de San Juan busca comprador para millones de litros de mosto que tiene del operativo Vendimia

El dólar en San Juan se estanca en $1.500 el blue, pero en los bancos se vende más barato

Picantes cruces entre un funcionario provincial y uno municipal por el terreno de la Zona Franca en Jáchal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El mosto estatal salió a la venta y hay repercusiones en el sector vitivinícola.
En San Juan

Entre la cautela y la expectativa: qué dice el sector vitivinícola sobre la venta del mosto estatal

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas
Por Vidart

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas

Te Puede Interesar

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Por Redacción Tiempo de San Juan
El arrepentimiento de Marquesado.
Tras los incidentes

Marquesado le pagará los daños que le ocasionaron los hinchas al auto del periodista

Imagen ilustrativa.
UFI Genérica

Descartaron el presunto caso de zoofilia de un metalúrgico de Pocito contra una caniche

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la continuidad de Lozano y la reafirmación política de Baigorri
En el Anexo

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la "continuidad" de Lozano y la reafirmación política de Baigorri

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital
Al César Aguilar

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital