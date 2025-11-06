Los sanjuaninos eligen vacacionar en el exterior: los destinos favoritos y el impacto del operativo narco en Río de Janeiro en las reservas

Comenzamos a transitar la última etapa del año y hay quienes ya están ansiosos por la llegada de las vacaciones de verano . No es una novedad que las playas serán sin duda los destinos más elegidos, pero sí es una sorpresa para las agencias sanjuaninas la alta demanda registrada este año en comparación a la temporada pasada de parte de clientes que buscan pasar unos días de descanso fuera del país.

Así lo destacaron Sebastián Vargas de Algarrobo Viajes y Turismo; y Sergio Sirerol, de Puerto del Sol, en contacto con Tiempo de San Juan . De acuerdo a los números que manejan en los espacios y el contacto con colegas, este año se registra un crecimiento de la demanda que ronda entre el 25 al 30%, en comparación con lo registrado durante la temporada pasada.

image

Gran parte de esa demanda se trata de clientes nuevos, que en temporadas anteriores realizaban turismo nacional, apostando más que nada a la costa argentina, y que este año se animaron a conocer otros lugares, teniendo en cuenta que los costos no son tan distantes a los precios que manejará la costa nacional.

“Argentina sigue siendo cara para vacacionar. Desde hace tres o cuatro meses que ya tenemos los precios para Brasil, pero la costa no tenía tarifa, porque estaban todos especulando por las elecciones, por eso mucha gente compró para el exterior, porque había tarifa”, analiza Sirerol.

Los destinos más elegidos por los sanjuaninos y el factor elecciones

Tanto Sirerol como Vargas coincidieron en que hubo gran movimiento en torno a consultas desde mediados de año hasta unas dos a tres semanas antes de las elecciones, donde por incertidumbre los sanjuaninos decidieron aguardar antes de confirmar sus vacaciones.

Al respecto, Vargas destaca: “Cuando vieron que luego de las elecciones hubo cierta estabilidad, comenzaron a concretar las consultas que habíamos estado teniendo”.

Uno de los destinos que pica en punta es Brasil, por amplio margen en comparación con otros sitios. Dentro del país carioca, hay un sector de turistas que se inclinó por el norte, como Natal y Maceió; y otros que inclinaron por el sur, siendo Florianópolis el destino elegido.

image

Por fuera de Brasil, el Caribe y México también despertaron interés de los sanjuaninos. Playa del Carmen, Cancún, Punta Cana, Costa Mujeres y Bayahíbe fueron parte de los lugares que eligieron los sanjuaninos.

En menor medida se vendieron paquetes a Miami, que aparece como punto turístico de interés para los sanjuaninos.

El efecto “operativo narco en Río de Janeiro” en las agencias de viajes sanjuaninas

Hace una semana Río de Janeiro fue el centro de las noticias de carácter internacional tras un operativo narco en una de las favelas más importantes del corazón de Brasil, dejando como saldo más de 100 muertos, entre delincuentes y efectivos de la policía. Este episodio que pasó a cientos de kilómetros de San Juan tuvo su impacto de lleno en las agencias de viajes.

Sobre ello, Vargas comenta que registraron un incremento de consultas de parte de clientes que tenían comprado paquetes para el verano en Río. “Se dio la opción de cambiar de alojamiento para que no pierdan el viaje. Algunos cambiaron de alojamiento y otros siguieron igual”.

image

Por su parte Sirerol destacó que hubo casos de clientes de consultaron por Río y decidieron cambiar el destino hacia el norte o sur, pero no fueron las únicas opciones. “Mucha gente con ticket comprado estaba buscando otros destinos para parar, como Buzios, que queda a algunas horas de Río de Janeiro”.

Si bien el cimbronazo mayor se sintió días después del operativo, en la actualidad las consultas continúan con normalidad.

Para tener una idea, llegar a Brasil con vuelo desde Mendoza, alojamiento con desayuno incluido y alojamiento en promedio de 7 a 8 noches tiene un costo de 1.200 a 1.600 dólares por persona. El valor final dependerá del destino elegido y los servicios adicionales, como traslados o excursiones.

Lo llamativo es que estos valores son prácticamente los mismos que los de la temporada pasada. En un relevamiento realizado por este medio se registraron valores a Brasil que rondaban entre los 1.200 a 1.400 dólares.