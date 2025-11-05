miércoles 5 de noviembre 2025

Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Hay una denuncia penal en la UFI Genérica y el hombre ya fue notificado de la causa. Pidieron que un veterinario certifique si el animal fue ultrajado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un metalúrgico de Pocito quedó en el centro de la polémica y el morbo por un posible caso de maltrato animal. Un fiscal abrió una investigación preliminar por una denuncia que dice que el hombre violó a la perra caniche de sus hijos. Lo acusó su propia familia y ahora la Justicia está a la espera del informe de un médico veterinario que determinará si la mascota presenta signos de un ultraje sexual.

El supuesto caso de zoofilia es manejado con mucha reserva, por las características del hecho. El fiscal Francisco Pizarro y la ayudante fiscal Eliana Roca, de la UFI Genérica, tomaron intervención para adoptar las primeras medidas. Y aunque no ordenaron la detención del hombre, realizaron un allanamiento en su domicilio en Pocito para rescatar a la caniche y someterla a un examen médico. El animal ahora estaría bajo cuidado de su exmujer y sus hijos.

El hombre, de unos 40 años, fue notificado de la causa y ya se puso a disposición de la Justicia a través de la designación de su defensora, la abogada María Filomena Noriega, confirmaron fuentes tribunalicias. En principio, pueden imputarle el delito de maltrato animal, dispuesto en la Ley Nacional 14.346.

De acuerdo con los trascendidos, la denuncia fue realizada por la exesposa del metalúrgico. La pareja se separó hace tiempo y, habitualmente, los hijos solían quedarse con el hombre en la casa que alquila en Pocito. El domingo 26 de octubre, los chicos fueron nuevamente a visitar a su padre y pasaron la noche en esa vivienda, según relataron.

Le pueden imputar un delito contemplado en la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal. Hay antecedentes en San Juan de personas que fueron castigadas por maltratar de esta forma a sus mascotas.

Según la denuncia, su hija de 4 años llevó a su perra caniche y la acostó a su lado para dormir. Hasta ahí todo era muy normal. Sin embargo, en las primeras horas de la madrugada del lunes 27 de octubre, su papá entró a su habitación y sacó al animal de la cama con la excusa de que pronto lo traía de regreso.

La nena vio que su papá llevó a la perrita al fondo de la propiedad y entró a un galpón. La pequeña no sabía qué pasaba y despertó a su hermano mayor -que es adolescente- para contarle sobre la extraña situación. El jovencito le pidió que se calmara y fue a buscar a su padre. Mientras caminaba hacia el patio escuchó que el caniche lloraba y, cuando abrió entró al depósito, se topó con un cuadro estremecedor.

Fuentes del caso señalaron que -según la denuncia- el chico abrió el portón y encontró a su padre sosteniendo a la mascota y aparentemente con el pantalón desprendido. El jovencito relató que su papá soltó de inmediato a la caniche, pero observó que el animal estaba sangrando, comentaron.

El adolescente mantuvo una fuerte discusión con su padre esa noche, pero éste se encerró en su dormitorio sin dar explicaciones. La pelea continuó al día siguiente y, en ese momento, el chico llamó a la Policía y luego le contó todo a su madre, quien finalmente radicó la denuncia en la UFI Genérica. El metalúrgico ya fue notificado de la denuncia y, mientras tanto, el animal quedó bajo resguardo.

