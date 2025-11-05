miércoles 5 de noviembre 2025

Justicia Federal

La novela de "Los Borges": hace un mes entregó al exmarido narco y ahora ella cayó presa con cocaína en Chimbas

Fueron noticia en septiembre último cuando ella fue a hacerle problemas a su exmarido y a éste le encontraron cocaína. El domingo pasado, ella fue apresada junto a su hija y dos jóvenes por vender droga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola, apodados Los Borges.

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola, apodados "Los Borges".

La vida tiene sus vueltas y todo vuelve, tarde o temprano. Así le sucedió a la mujer que, en septiembre pasado, fue a hacerle un escándalo a su exmarido en su casa de Chimbas y éste terminó preso por droga. Ahora la historia se repite con los roles invertidos. Fue ella quien acabó tras las rejas. El domingo último realizaron un allanamiento en el mismo departamento y la apresaron junto a su hija y dos jóvenes por venta de estupefacientes.

Los involucrados en esta historia de idas y vueltas son Liliana Irene Loyola y su expareja, Alejandro Alcayaga, quien actualmente se encuentra preso por comercialización de estupefacientes. Los apodaban “Los Borges”, en referencia a la pareja narco de la serie argentina El Marginal, comentaron en la Policía local. Ambos tienen antecedentes. Años atrás, cuando Alcayaga y Loyola convivían, fueron detenidos y condenados por la Justicia Federal por vender droga, a penas de 4 y 5 años, respectivamente, según fuentes.

image
Esto encontraron en la casa de Alcayaga, el 30 de septiembre pasado.

Esto encontraron en la casa de Alcayaga, el 30 de septiembre pasado.

La madrugada del 30 de septiembre volvieron a ser noticia cuando Liliana Loyola fue hasta la casa de Alcayaga, en la Villa 1° de Mayo, en Chimbas, y le hizo una escena de celos. Además, rompió la puerta y se metió en la vivienda, pese a que tenía una prohibición de acercarse a raíz de una serie de incidentes anteriores y las denuncias del hombre.

Alcayaga llamó a la Policía para denunciar que su exmujer estaba provocando desmanes. Por su parte, ella también se comunicó al 911 y alertó que el hombre la amenazaba con un arma de fuego. Sin querer, terminó entregando a su expareja. Las patrullas policiales arribaron al lugar y requisaron la casa. Allí secuestraron envoltorios de cocaína con un peso de 594 gramos, una balanza de precisión, elementos para el fraccionamiento y $676.200 en efectivo, se informó en aquel entonces.

image
El fiscal Francisco Maldonado, la abogada defensora María Filomena Noriega y el juez federal Leopoldo Rago Gallo.

El fiscal Francisco Maldonado, la abogada defensora María Filomena Noriega y el juez federal Leopoldo Rago Gallo.

Esto derivó en la detención de Alcayaga por los estupefacientes, que quedó a disposición de la Justicia Federal, y también de Loyola, dado que le abrieron una causa por daño, violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial. El hombre aún continúa preso; no así la mujer, quien, a través de los planteos de la abogada María Filomena Noriega en Flagrancia, consiguió que el juez del caso ordenara su libertad y dictara su sobreseimiento en relación a los delitos que le atribuían.

Ella salió triunfante de ese episodio, pero la alegría no le duró mucho tiempo. Este domingo 2 de noviembre, la Policía Federal allanó dos domicilios de Chimbas y detuvo a Liliana Irene Loyola, a su hija Verónica Dayana Loyola, a otra chica identificada como Nahir Palacios y a un joven de nombre Matías Nahuel Marco, con 105 dosis de cocaína, elementos para el fraccionamiento y más de $500.000 en efectivo.

image
El secuestro realizado el domingo último por la Policía Federal.

El secuestro realizado el domingo último por la Policía Federal.

La principal sospechosa es Verónica Loyola, supuesta propietaria de esas viviendas, pero también quedaron vinculadas Liliana —su madre— y esos dos jóvenes en la causa por supuesta comercialización de estupefacientes. La Policía y el fiscal federal Francisco Maldonado los venían investigando desde hacía meses.

Este martes, los cuatro tuvieron que comparecer en Tribunales en compañía de su defensora, la abogada María Filomena Noriega. El fiscal Maldonado les imputó el delito de comercialización de estupefacientes y el juez federal Leopoldo Rago Gallo dispuso que Verónica Loyola, la más comprometida, sea trasladada al penal de Chimbas con prisión preventiva hasta el mes de febrero. La que zafó fue su madre, Liliana —“La Borges”—, a quien beneficiaron con la prisión domiciliaria previo pago de $1.000.000 de caución. La joven Palacios también obtuvo la domiciliaria, mientras que el joven recuperó la libertad.

