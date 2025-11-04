Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas

Un operativo de la Policía Federal Argentina culminó este martes con un fuerte golpe al narcomenudeo en Chimbas. Dos allanamientos simultáneos permitieron desarticular un punto de venta de drogas y secuestrar una importante cantidad de cocaína lista para su comercialización.
Según informaron fuentes oficiales, en los inmuebles allanados los agentes encontraron envoltorios con cocaína ya fraccionada, varios teléfonos celulares y elementos utilizados para el corte y envasado de la sustancia. Todo el material incautado quedó bajo custodia de la Unidad Fiscal Federal, a cargo del fiscal Francisco Maldonado.
El procedimiento se realizó en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737 y terminó con cuatro personas detenidas, quienes ahora enfrentan cargos por tráfico y tenencia de drogas con fines de comercialización.
En el despliegue participaron efectivos de los grupos especiales UTIF de la Policía Federal y del GERAS, quienes llevaron adelante la intervención con el apoyo de unidades tácticas locales.
