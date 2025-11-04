Desde el aire: el espectacular paso de las Ferrari por San Juan

El rugido de los motores italianos se hizo sentir este martes en San Juan, cuando 30 Ferrari recorrieron las principales arterias de la provincia en una caravana que deslumbró a los fanáticos del automovilismo. El drone de Tiempo de San Juan capturó desde el aire el impresionante despliegue de lujo, velocidad y color que acompañó el paso de los emblemáticos vehículos.
El recorrido comenzó por la Ruta Nacional 40 y continuó por la Avenida Circunvalación, Guillermo Rawson y Libertador General San Martín. Luego, la caravana llegó al Centro Cívico y culminó en el Hotel Del Bono Park, donde los autos quedaron exhibidos para el público.
Durante todo el trayecto, cientos de sanjuaninos se apostaron a la vera de las calles para disfrutar del espectáculo, fotografiar los modelos y registrar videos del paso de los vehículos de la mítica marca italiana.
El evento formó parte de una travesía nacional que reúne a coleccionistas y amantes de Ferrari, y que tuvo en San Juan una de sus escalas más vibrantes. La provincia se transformó, por unas horas, en escenario de una postal única: el contraste entre la velocidad y el paisaje cuyano, visto desde el cielo.
