Cambian el recorrido de una línea de colectivo de la Red Tulum

La Red Tulum amplía el recorrido de una de las líneas de colectivos en San Juan.

Este martes, el Ministerio de Gobierno de San Juan informó que la línea 364 de la Red Tulum modificará su recorrido para mejorar la cobertura en la zona de La Majadita , en 9 de Julio . El nuevo trazado comenzará a regir el 5 de noviembre y se aplicará en período de prueba durante 30 días.

Voz oficial En San Juan ya hablan sobre la fecha de apertura del Paso de Agua Negra: cuándo iniciaría la temporada

En las redes "La ciencia, Señor Presidente, no es un lujo": la carta abierta de una astrónoma veinticinqueña a Milei, tras dar de baja el Radiotelescopio CART

Según detalló la Dirección de Coordinación de RedTulum, la medida apunta a optimizar la accesibilidad de los vecinos sin alterar los tiempos de viaje del servicio. El cambio se definió tras una serie de evaluaciones realizadas en la zona, con el objetivo de acercar el transporte público a los sectores con mayor demanda.

colectivos red tulum transporte san juan

La nueva traza quedará de la siguiente manera: en sentido 9 de Julio–Capital, el colectivo circulará por Ruta Provincial 241, Dr. Amable Jones, J. Humberto Yacante y luego retomará su recorrido habitual. En sentido Capital–9 de Julio, lo hará por Ruta Provincial 241, J. Humberto Yacante, Dr. Amable Jones y desde allí continuará con el itinerario tradicional.

Desde el Ministerio remarcaron que el ajuste permitirá una mayor cobertura dentro del barrio La Majadita, mientras que el resto del trayecto de la línea permanecerá sin modificaciones.