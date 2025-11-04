martes 4 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Red Tulum

Cambian el recorrido de una línea de colectivo de la Red Tulum

Según detalló la Dirección de Coordinación de RedTulum, la medida apunta a optimizar la accesibilidad de los vecinos sin alterar los tiempos de viaje del servicio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Red Tulum amplía el recorrido de una de las líneas de colectivos en San Juan.

La Red Tulum amplía el recorrido de una de las líneas de colectivos en San Juan.

Este martes, el Ministerio de Gobierno de San Juan informó que la línea 364 de la Red Tulum modificará su recorrido para mejorar la cobertura en la zona de La Majadita, en 9 de Julio. El nuevo trazado comenzará a regir el 5 de noviembre y se aplicará en período de prueba durante 30 días.

Lee además
la ciencia, senor presidente, no es un lujo: la carta abierta de una astronoma veinticinquena a milei, tras dar de baja el radiotelescopio cart video
En las redes

"La ciencia, Señor Presidente, no es un lujo": la carta abierta de una astrónoma veinticinqueña a Milei, tras dar de baja el Radiotelescopio CART
en san juan ya hablan sobre la fecha de apertura del paso de agua negra: cuando iniciaria la temporada
Voz oficial

En San Juan ya hablan sobre la fecha de apertura del Paso de Agua Negra: cuándo iniciaría la temporada

Según detalló la Dirección de Coordinación de RedTulum, la medida apunta a optimizar la accesibilidad de los vecinos sin alterar los tiempos de viaje del servicio. El cambio se definió tras una serie de evaluaciones realizadas en la zona, con el objetivo de acercar el transporte público a los sectores con mayor demanda.

colectivos red tulum transporte san juan

La nueva traza quedará de la siguiente manera: en sentido 9 de Julio–Capital, el colectivo circulará por Ruta Provincial 241, Dr. Amable Jones, J. Humberto Yacante y luego retomará su recorrido habitual. En sentido Capital–9 de Julio, lo hará por Ruta Provincial 241, J. Humberto Yacante, Dr. Amable Jones y desde allí continuará con el itinerario tradicional.

Desde el Ministerio remarcaron que el ajuste permitirá una mayor cobertura dentro del barrio La Majadita, mientras que el resto del trayecto de la línea permanecerá sin modificaciones.

Temas
Seguí leyendo

Video: así la IA recreó a los personajes de Dragon Ball en los paisajes de San Juan

Sin remedio: las paredes de la Escuela Normal Sarmiento ya muestran una pintada

Planean mantener los mismos accesos a la Fiesta del Sol que el año pasado: "Lo que funciona no se toca"

Ambiente investiga la supuesta aparición de gran cantidad de peces muertos en el Dique Cuesta del Viento

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan

Sonia Venegas, la mujer que levantó el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Albardón y no para

San Martín volvió a llenarse de arte y cultura con el PreCosquín 2026: conocé a los ganadores

Martes cálido y tranquilo en San Juan: el sol toma la escena

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un espectaculo de lujo: 30 ferraris desfilaran por las calles de san juan
¡Qué joyitas!

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
De novela

La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan
¡Qué joyitas!

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan

Una de las máquinas robadas.
Robo de madrugada

Golpe millonario a un negocio de Desamparados que alquila máquinas y herramientas de obra

La tiktoker asesina, desde la cárcel, se burló de la familia de la víctima, a la que había hecho descuartizar
Justicia

La tiktoker asesina, desde la cárcel, se burló de la familia de la víctima, a la que había hecho descuartizar

Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000
Detalles

Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000

Te Puede Interesar

La ciencia, Señor Presidente, no es un lujo: la carta abierta de una astrónoma veinticinqueña a Milei, tras dar de baja el Radiotelescopio CART video
En las redes

"La ciencia, Señor Presidente, no es un lujo": la carta abierta de una astrónoma veinticinqueña a Milei, tras dar de baja el Radiotelescopio CART

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sujeto que le disparó a un vecino en el cuello en Rivadavia, condenado y cumplirá la pena en la cárcel
Judiciales

El sujeto que le disparó a un vecino en el cuello en Rivadavia, condenado y cumplirá la pena en la cárcel

La baja sensible, el referente que vuelve y Borgogno, a la cancha suturado: las novedades de San Martín de cara a la final con Lanús
A todo o nada, Verdinegro

La baja sensible, el referente que vuelve y Borgogno, a la cancha suturado: las novedades de San Martín de cara a la final con Lanús

La paritaria docente se retomará este viernes en San Juan para discutir aumentos de noviembre y diciembre.
Sueldos y otros temas

En San Juan, en su antesala, la paritaria docente se pone caliente

A un mes del crimen, la familia de Nicole Bajinai se expresó en las redes: Estamos destrozados video
Barrio Echeverría

A un mes del crimen, la familia de Nicole Bajinai se expresó en las redes: "Estamos destrozados"