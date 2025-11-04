martes 4 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

El embajador japonés se despidió de la Argentina probando semitas y visitando Ischigualasto

Antes de finalizar su misión diplomática en el país, el embajador japonés Hiroshi Yamauchi eligió despedirse recorriendo San Juan: visitó la Casa de Sarmiento, el Parque Ischigualasto y probó la semita.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-04 at 7.16.10 PM

Hiroshi Yamauchi, embajador de Japón en la Argentina, culminará su misión diplomática en el país para continuarla en España. Antes de partir, decidió despedirse con una visita muy especial a San Juan, su provincia número veinte en territorio argentino.

Lee además
san juan explota en debate: la pirotecnia divide opiniones a poco de las fiestas
Encuesta de Tiempo

San Juan explota en debate: la pirotecnia divide opiniones a poco de las Fiestas
La paritaria docente se retomará este viernes en San Juan para discutir aumentos de noviembre y diciembre.
Sueldos y otros temas

En San Juan, en su antesala, la paritaria docente se pone caliente
image

Durante su paso por la provincia, Yamauchi fue recibido por el vicegobernador Fabián Martín, recorrió la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, donde se fotografió junto a la estatua del prócer, y visitó el Parque Provincial Ischigualasto, una de las joyas naturales de San Juan.

image

El diplomático también aprovechó la ocasión para saludar a sus coterráneos, los dueños del vivero Yamanouchi, y disfrutar de la gastronomía local. En sus redes sociales compartió imágenes degustando dos clásicos sanjuaninos: la punta de espalda y la tradicional semita. “¡Ambas deliciosas!”, escribió, reafirmando el cariño que se ganó por su entusiasmo y cercanía con la cultura argentina.

image

Su partida al Viejo Continente generó nostalgia entre sus seguidores locales, quienes lo reconocen como uno de los embajadores más queridos por su vínculo con las costumbres del país.

Temas
Seguí leyendo

El dólar en San Juan se estanca en $1.500 el blue, pero en los bancos se vende más barato

En San Juan ya hablan sobre la fecha de apertura del Paso de Agua Negra: cuándo iniciaría la temporada

Cambian el recorrido de una línea de colectivo de la Red Tulum

Video: así la IA recreó a los personajes de Dragon Ball en los paisajes de San Juan

Evalúan un posible aumento en las tarifas de los colectivos en San Juan

Llegó más plata de Nación, pero San Juan sigue por debajo del promedio

Sonia Venegas, la mujer que levantó el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Albardón y no para

Rescataron 55 aves autóctonas de distintas especies que habían sido cazadas en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un espectaculo de lujo: 30 ferraris desfilaran por las calles de san juan
¡Qué joyitas!

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan
¡Qué joyitas!

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan

Imagen ilustrativa
De novela

La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed

Una de las máquinas robadas.
Robo de madrugada

Golpe millonario a un negocio de Desamparados que alquila máquinas y herramientas de obra

Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: Te vamos a extrañar, Peque
Tragedia en un camping

Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: "Te vamos a extrañar, Peque"

Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000
Detalles

Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000

Te Puede Interesar

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
La familia es la familia

El penitenciario, su padre, su hermana y su novia quedaron imputados de 44 estafas por $206.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Así rugieron los motores de las Ferraris en el centro de San Juan
Show

Así rugieron los motores de las Ferraris en el centro de San Juan

Lo atraparon en pleno centro sanjuanino tras robarse jeans de un local de ropa
Tras las rejas

Lo atraparon en pleno centro sanjuanino tras robarse jeans de un local de ropa

Tras más de seis años, la planta Casposo volvió a producir oro en Calingasta: más de 200 empleos y la jugada con la futura mina Hualilán, en Ullum.
Reunión

Luego de la reactivación de Casposo, en Calingasta los proveedores mineros piden reordenamiento del tránsito

Grave accidente en Caucete: una adolescente chocó con su moto contra un auto y terminó hospitalizada
Siniestro vial

Grave accidente en Caucete: una adolescente chocó con su moto contra un auto y terminó hospitalizada