El embajador japonés se despidió de la Argentina probando semitas y visitando Ischigualasto

Hiroshi Yamauchi, embajador de Japón en la Argentina, culminará su misión diplomática en el país para continuarla en España. Antes de partir, decidió despedirse con una visita muy especial a San Juan, su provincia número veinte en territorio argentino.

Durante su paso por la provincia, Yamauchi fue recibido por el vicegobernador Fabián Martín, recorrió la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, donde se fotografió junto a la estatua del prócer, y visitó el Parque Provincial Ischigualasto, una de las joyas naturales de San Juan.

El diplomático también aprovechó la ocasión para saludar a sus coterráneos, los dueños del vivero Yamanouchi, y disfrutar de la gastronomía local. En sus redes sociales compartió imágenes degustando dos clásicos sanjuaninos: la punta de espalda y la tradicional semita. “¡Ambas deliciosas!”, escribió, reafirmando el cariño que se ganó por su entusiasmo y cercanía con la cultura argentina.

Su partida al Viejo Continente generó nostalgia entre sus seguidores locales, quienes lo reconocen como uno de los embajadores más queridos por su vínculo con las costumbres del país.