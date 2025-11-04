Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000

Una empleada del Poder Judicial de San Juan fue víctima de una estafa y la audiencia contra los acusados se llevó a cabo este lunes en Tribunales . La denunciante fue engañada por redes sociales y entregó gran cantidad de dinero por muebles que nunca le llegaron. La víctima de este hecho es Mariana Inés Echegaray Moya, mujer que aparece en la lista de los últimos ascensos en el Poder Judicial .

Según la denuncia, esta mujer se contactó a través de Instagram con una cuenta que vendía muebles para el hogar. Tras varios mensajes, ella empezó a pedir estos objetos y envió dinero, algunos 6.000.000 de pesos.

Estos pedidos fueron realizados en 2024 y durante mucho tiempo no recibió respuestas. Envió cartas de documento intimándolos y nada. Realizó la denuncia en Defensa al Consumidor en Buenos Aires y la causa fue remitida al organismo provincial. Desde ahí tomó conocimiento de la causa la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Tras un arduo trabajo, las autoridades dieron con los responsables de esta “empresa” de venta de muebles. Los mismos fueron identificados como: Liliana Cecilia Ivancichi y Brian Javier Amoruso, ambos oriundos de la localidad de Berazategui.

Se los notificó que estaban siendo investigados de este hecho y este lunes se llevó a cabo la audiencia de formalización. Ambos fueron defendidos por la defensora oficial Sandra Leveque y quedaron imputados formalmente por estafa.

Los mismos no estuvieron presentes en la sala de audiencia, sino que la siguieron por Zoom. En la misma, Amoruso se abstuvo a declarar. Caso contrario a Ivancichi, que sí declaró y explicó que ellos tenían una carpintería familiar y que no han estafado. Luego dijo que habían tenido demoras con los envíos y que no tenían conocimiento con las cartas de documento porque los carteros la habían tirado.

Fuentes judiciales manifestaron que Ivancichi siguió declarando que habían tenido contacto con la mujer y el único fin de ellos es entregar los muebles que fueron pedidos por la denunciante, Echegaray Moya.

El hecho ha quedado formalizado y la abogada defensora de los acusados expresó que ahora se espera que el envío de los muebles se realice en un futuro cercano para cumplir con el pedido que hizo la empleada judicial.