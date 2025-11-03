La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed

Lo que parecía una escena de novela pasional terminó convirtiéndose en una pesadilla en los campos de Jáchal. Todo comenzó con una fuerte discusión entre una pareja que viajaba por la ruta 40. En medio de la pelea, el hombre decidió bajarse del auto para no seguir escuchando a la mujer y desapareció en la oscuridad. Estuvo 15 horas perdido hasta que lo encontraron deshidratado y mareado, el domingo a la siesta.

La historia involucró a una mujer de apellido Herrera y a su pareja —por lo menos hasta el domingo—, Claudio Caballero, de 45 años, quienes fueron a pasar un fin de semana al camping Agua Negra de Jáchal. Por alguna razón, ambos comenzaron a discutir y se pelearon de tal manera que el sábado a las 23.30 decidieron regresar al Gran San Juan.

Los relatos policiales señalaron que la pareja emprendió el camino por la ruta 40 en un auto Volkswagen Polo conducido por la mujer, pero la pelea prosiguió en el coche. Ninguno aflojaba y la discusión no bajaba de tono, y llegó un momento en que la conductora detuvo el vehículo. Fue ahí que Caballero descendió del vehículo, todo enojado, y se marchó para no escucharla más, según contó la mujer, indicaron en la Policía.

image Este es el hombre que era buscado y que fue encontrado el domingo en la siestas en Mogna.

Eso fue pasada la medianoche del domingo 3 de octubre, a 5 kilómetros del puesto policial de Niquivil y en la zona próxima a Tucunuco. Herrera, también furiosa, puso en marcha el Polo y continuó camino por la ruta 40 hacia el Gran San Juan. Sin embargo, al recorrer aproximadamente un kilómetro, se arrepintió y volvió a buscar a su pareja.

El problema fue que, cuando regresó al lugar donde lo había dejado, ya no lo encontró a Caballero. Encima, el celular había quedado en el auto, igual que sus pertenencias. En la Policía comentaron que la mujer aseguró que lo esperó un rato largo, pero no obtuvo señales del hombre y entonces se trasladó al puesto policial más cercano para denunciar su desaparición.

Horas más tarde, se activó el protocolo de búsqueda por personas extraviadas y la Policía difundió un reporte a todas las dependencias de la fuerza pidiendo datos de Claudio Caballero. El informe decía que se buscaba a una persona que vestía jean azul largo, remera amarilla clara, zapatillas grises, de 1,90 metros de estatura, tez trigueña, ojos claros, pelo largo, sin barba.

El fiscal Sohar Aballay, de turno en la UFI Norte, dispuso organizar un operativo de búsqueda dada la situación. Es que Caballero no llevaba ropa de abrigo, tampoco provisiones y estaba extraviado en una zona de pleno campo. En el operativo participaron policías de la Comisaría 21ra, la Unidad Rural, la División Canes y el GERAS. Las tareas de rastrillaje comenzaron a primera hora de la mañana. Los uniformados recorrieron un amplio terreno, pero no había señales del hombre hasta que, pasadas las 15 de este domingo, los uniformados de Canes divisaron a Caballero en las cercanías del nuevo camino de Mogna.

Según confirmaron fuentes oficiales, se hallaba deshidratado y exhausto por la tremenda aventura. Contó que había pasado frío en la noche, que durmió debajo de una alcantarilla y que anduvo deambulando bajo el extremo calor del domingo hasta que encontró la salida a ese camino. Después fue llevado al Hospital San Roque de Jáchal, donde se lo asistió y se le dio el alta.