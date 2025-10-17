Encontraron a una mujer intensamente buscada en San Juan, tras casi dos semanas desaparecida

Tras más de una semana sin rastros de ella, este viernes informaron la aparición con vida de Daniela Alejandra García , de 31 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 4 de octubre.

Según informó el programa provincial “San Juan Te Busca”, la joven fue localizada en buen estado de salud y se encuentra fuera de peligro. La noticia pone fin a la intensa búsqueda desplegada por la policía provincial y la colaboración de la comunidad, que se había movilizado rápidamente tras conocerse su desaparición.

image

Daniela, de tez trigueña, ojos marrones y contextura delgada, mide 1,70 metros. La última vez que fue vista llevaba una mochila gris y presentaba manchas de pigmentación en el rostro.

En los últimos días, las autoridades habían solicitado que cualquier información sobre su paradero fuera comunicada al 911, lo que finalmente permitió dar con ella el viernes 17 de octubre.