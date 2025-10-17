viernes 17 de octubre 2025

Alivio

Encontraron a una mujer intensamente buscada en San Juan, tras casi dos semanas desaparecida

Según informó este viernes el programa provincial “San Juan Te Busca”, la joven fue localizada en buen estado de salud y se encuentra fuera de peligro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Según informó el programa provincial “San Juan Te Busca”, la joven fue localizada en buen estado de salud y se encuentra fuera de peligro. La noticia pone fin a la intensa búsqueda desplegada por la policía provincial y la colaboración de la comunidad, que se había movilizado rápidamente tras conocerse su desaparición.

image

Daniela, de tez trigueña, ojos marrones y contextura delgada, mide 1,70 metros. La última vez que fue vista llevaba una mochila gris y presentaba manchas de pigmentación en el rostro.

En los últimos días, las autoridades habían solicitado que cualquier información sobre su paradero fuera comunicada al 911, lo que finalmente permitió dar con ella el viernes 17 de octubre.

