En San Juan dictaron una cautelar para frenar las bajas de las pensiones por discapacidad

Este viernes se conoció que la Justicia dictó una medida cautelar que suspende las bajas de pensiones no contributivas por discapacidad en San Juan , tras un amparo colectivo presentado por la Defensoría del Pueblo provincial . La resolución ordena detener nuevas suspensiones y rehabilitar los beneficios ya afectados en toda la provincia, garantizando la protección inmediata de los derechos de las personas con discapacidad mientras se tramita el fondo del amparo.

La Defensora del Pueblo de San Juan, Dra. María Florencia Peñaloza, señaló que se trató de un proceso complejo, con múltiples instancias, pero que finalmente se logró que se reconociera la legitimidad del reclamo. “Ha sido un camino complejo, con múltiples instancias y enormes desafíos, pero logramos que se reconozca la legitimidad del reclamo y se priorice la dignidad de quienes más necesitan del acompañamiento del Estado”, afirmó.

La medida cautelar protege directamente a las familias sanjuaninas afectadas por las suspensiones irregulares y constituye, según la Defensora, un precedente fundamental en materia de derechos humanos y políticas sociales inclusivas. Además, Peñaloza destacó que, gracias al trabajo articulado con otras Defensorías del país, la misma medida se extendió a nivel nacional, asegurando igualdad de protección a todas las personas con discapacidad.

“Defender los derechos de los sanjuaninos y sanjuaninas no es solo una responsabilidad institucional, sino un compromiso humano. Esta resolución devuelve esperanza y justicia a cientos de familias”, agregó.