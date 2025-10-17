viernes 17 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En el Consejo Superior

La UNSJ volvió a hablar sobre el radiotelescopio chino, con dardos al gobierno de Milei por la "evidente injerencia de intereses extranjeros"

Tras una nueva sesión del Consejo Superior, la casa de altos estudios reafirmó su defensa del proyecto CART en Barreal y cuestionó la influencia política detrás del freno a su continuidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) volvió a pronunciarse públicamente sobre el proyecto del Radiotelescopio Argentino Chino (CART), que atraviesa un momento de incertidumbre por la falta de renovación del convenio cuatripartito que venció en junio de este año. Sobre el comunicado, la casa de altos estudios respaldó la iniciativa con sede en Barreal -Calingasta-, con cuestionamientos al gobierno de Javier Milei, en medio del debate por la aparición de un avión de la Embajada de Estados Unidos en el departamento cordillerano.

Lee además
en la unsj buscan garantizar la continuidad del cart de barreal, dejando de lado las mezquindades y especulaciones coyunturales
Ciencia

En la UNSJ buscan garantizar la continuidad del CART de Barreal, dejando de lado "las mezquindades y especulaciones coyunturales"
en la unsj crearon un doctorado: de que se trata
Educación

En la UNSJ crearon un doctorado: de qué se trata

En una declaración aprobada este jueves por el Consejo Superior, la institución remarcó la “innegociable condición soberana de la Nación Argentina” y apuntó contra el Gobierno nacional por lo que consideró una “evidente injerencia de intereses extranjeros” que estarían condicionando las políticas científicas del país. Cabe destacar que el comunicado surgió en medio de la controversia generada por el aterrizaje de un avión estadounidense en la Pampa del Leoncito, a pocos kilómetros del complejo astronómico de Barreal, un episodio que despertó sospechas políticas y diplomáticas.

image

“El Radiotelescopio Argentino Chino es un proyecto con fines estrictamente científicos”, subrayó el comunicado, recordando que el emprendimiento es fruto de más de 30 años de cooperación entre el Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) -dependiente de la UNSJ- y la Academia de Ciencias de China (CAS).

Según la UNSJ, el acuerdo firmado en 2015 con la CAS, el CONICET y el Gobierno de San Juan fue “auditado por diversas autoridades nacionales, incluyendo al Congreso de la Nación”, lo que garantiza su carácter científico y no militar. Sin embargo, desde el 22 de junio el convenio se encuentra vencido, y CONICET no aprobó su renovación, lo que paralizó los avances del proyecto y mantiene retenidos en la Aduana los equipos e instrumentos enviados desde China.

“Los intereses políticos circunstanciales no deben obstaculizar este proyecto, orientado a construir capacidades científicas y tecnológicas sólidas en el campo de la astronomía argentina y de la provincia de San Juan”, sostuvo la UNSJ en el documento.

El texto también enfatizó el rango constitucional de la autonomía universitaria, recordando que el OAFA ha trabajado históricamente con instituciones de España, Estados Unidos, Francia, Italia y Rusia, entre otras. En ese marco, la Universidad reclamó la “continuidad sin más demoras” del CART y pidió al Ministerio de Ciencia y a la Cancillería argentina que garanticen el cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados desde 2015.

El nuevo pronunciamiento llega apenas días después de que la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) emitiera un comunicado en la misma línea, en el que instaba a dejar de lado “las mezquindades y especulaciones coyunturales” y pedía garantizar la continuidad del emprendimiento científico.

El hecho motivó pedidos de informes en el Congreso Nacional y en el Concejo Deliberante de Calingasta, ante la falta de información sobre los motivos del vuelo y la identidad de los tripulantes. Hasta ahora, no hubo explicaciones oficiales.

Desde la UNSJ, el mensaje es claro: la universidad defiende la cooperación internacional en materia científica, pero advierte que “la ciencia no puede quedar supeditada a presiones geopolíticas”.

Temas
Seguí leyendo

Aprovechó un descuido y fingió un temblor: el video viral en San Juan

"Establecimiento de salud comprometido con la calidad", el reconocimiento que recibieron cuatro hospitales sanjuaninos

Por un día, cambiarán los recorridos de varios colectivos en San Juan

En San Juan se realizarán mamografías gratis sin pedido médico, apuntando al diagnóstico preventivo de cáncer de mama

Los tres canales sanjuaninos clave que están reparando y reconstruyendo

Tres historias de mamás sanjuaninas ejemplos de amor, lucha y resiliencia

Paso a paso, cómo comprar las entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025

Alumno con un arma en una famosa escuela privada de San Juan: qué dijo el Ministerio de Educación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desde el Ministerio de Educación emitieron un comunicado sobre su accionar tras el caso del alumno que ingresó con un arma de aire comprido a un colegio y otro hecho similar.
Comunicado

Alumno con un arma en una famosa escuela privada de San Juan: qué dijo el Ministerio de Educación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza
Tribunales

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

La suboficial Claudia Brizuela.
Caso cerrado

Desligaron definitivamente a la instructora del Servicio Penitenciario Provincial acusada de lesionar a una aspirante en una práctica

Se entregó el Gabriel Orostizaga, el 8vo sospechoso por el crimen de Emir Barboza.
Este viernes

Crimen de Emir Barboza: se entregó el octavo sospechoso

Te Puede Interesar

Fuimos al super con Mauricio Núñez, candidato del FIT: qué compra para una semana
Paren en Off

Fuimos al super con Mauricio Núñez, candidato del FIT: qué compra para una semana

Por Redacción Tiempo de San Juan
El niño atropellado en Calle 5 volvió a nacer: salió de Terapia Intensiva y el conmovedor mensaje de su madre
Buenas noticias

El niño atropellado en Calle 5 volvió a nacer: salió de Terapia Intensiva y el conmovedor mensaje de su madre

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza
Tribunales

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas
Datos del tiempo

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

En la UNSJ crearon un doctorado: de qué se trata
Educación

En la UNSJ crearon un doctorado: de qué se trata