"Establecimiento de salud comprometido con la calidad", el reconocimiento que recibieron cuatro hospitales sanjuaninos

En el marco de las II Jornadas Provinciales de Gestión de Calidad y Seguridad Sanitaria que se llevaron adelante este viernes 17 de octubre en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, los hospitales recibieron el diploma como “Establecimiento de salud comprometido con la calidad” , específicamente el Hospital Dr. Guillermo Rawson (nivel avanzado), Dr. Federico Cantoni de Pocito (nivel intermedio), Hospital Dr. José Giordano de Albardón (nivel inicial) y Hospital 25 de mayo (nivel inicial).

El reconocimiento forma parte de las políticas vinculadas a la salud desarrolladas por el Estado nacional a través de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, que busca identificar y reconocer, tanto en el ámbito público, como privado y de la seguridad social, a aquellas instituciones que demuestren compromiso e iniciativas en pos de la mejora de la calidad de atención, a partir de una revisión de las buenas prácticas para la mejora de la calidad en los servicios de salud.

La Dirección de Calidad y Seguridad del paciente articula con las autoridades sanitarias jurisdiccionales y las autoridades de la institución para la implementación del proceso de “Autoevaluación de Buenas Prácticas para la Mejora de la Calidad en los Servicios de Salud”.

En la actividad estuvo presente el ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el secretaría de Planeamiento y Control de Gestión, Gastón Jofré; el secretario Técnico, Alejandro Navarta; el Secretario de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe, Pablo Arroyo y la directora de Información para la Gestión Sanitaria, Marcela Rodríguez; entre otras autoridades.

Las jornadas, organizadas por La Dirección de Información para la Gestión Sanitaria, Área Calidad y Seguridad Sanitaria, dependiente de la Secretaría de Planeamiento y Control de Gestión, tuvieron como objetivo promover la cultura de la calidad y seguridad del paciente favoreciendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas en todos los niveles de atención sanitaria de la jurisdicción.

También participaron como invitados especiales, de manera virtual la directora de Calidad y Seguridad del Paciente, perteneciente a la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Dra. Luciana Valenti y la médica pediatra, infectóloga, experta en calidad de atención y directora de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión, del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, Dra. Andrea Falaschi.

Además estuvieron presentes como disertantes: Dr. Rodolfo Quiroz, Lic. Ariel Poblete, Lic. Ana Balaguer, Farmacéutica, Analía Poblete, Dra. Belén Figueroa.

los reconocimientos otorgados por la Dirección de Calidad y Seguridad del paciente articula con las autoridades sanitarias jurisdiccionales y las autoridades de la institución para la implementación del proceso de autoevaluación de buenas prácticas para la mejora de la calidad en los servicios de salud” fueron recibidos por:

El Hospital Descentralizado Dr. Guillermo Rawson, recibió el Director Médico, Dr. Adrián DOvidio y en representación del Equipo de Gestión de Calidad de la Institución, Lic. Iris Castilla

Hospital Dr. Federico Cantoni, recibió Director Dr. Néstor Guimarães, la Jefa de Zona Sanitaria V, Dra. Patricia Mut y en Representación del Equipo, el Referente de Calidad de la Institución Lic. Adrián Díaz Scadding

El Hospital 25 de Mayo, recibió el Director Dr. Néstor Matías Martínez y en representación del equipo y el Referente de Calidad de la Institución Ing. Eduardo Gabriel Bustos Vogt

El Hospital Dr. José Giordano, recibió en representación del Equipo, la Jefa de Zona Sanitaria III, Dra. Ivonne García y la Referente de Calidad de La Institución Farmacéutica Analía Poblete

Las autoridades agradecieron y destacaron la labor, el compromiso y el trabajo permanente de cada equipo de salud, que viene capacitándose en el tema de calidad y seguridad del paciente.