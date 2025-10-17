viernes 17 de octubre 2025

Aprovechó un descuido y fingió un temblor: el video viral en San Juan

Las imágenes fueron subidas por el usuario de TikTok, jorgejosegonzal13. En pocos días, obtuvo miles de Me Gusta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
video temblor san juan viral

En San Juan, donde los temblores forman parte de la vida cotidiana, el humor también encuentra su lugar entre las vibraciones. Así lo demostró un joven que, con picardía y una buena dosis de timing, publicó un video en TikTok que rápidamente se volvió viral en San Juan.

El usuario @jorgejosegonzal13 compartió el clip con la irónica descripción “Fuerte temblor en San Juan”. En la grabación se lo ve simulando un sismo mientras mueve una mesa, provocando el susto de una mujer que lo acompaña. Ella, sorprendida, reacciona con un grito y luego le recrimina entre risas la travesura.

El video, que fue publicado durante los últimos días, superó los 10 mil Me Gusta y acumuló cientos de comentarios de usuarios sanjuaninos que se sintieron identificados con la escena. “Típica, también se lo hago a mi familia”, escribió uno. Otro bromeó: “Yo hago lo mismo, pero más fuerte, la típica de los sanjuaninos es mirar el foco cuando tiembla”.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1979277324378865993&partner=&hide_thread=false

