lunes 13 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Temblor

Un sismo de escasa profundidad se sintió en distintas zonas de San Juan este lunes

El epicentro del movimiento se registró en Caucete, según los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sismo de escasa profundidad se registró en San Juan en el inicio del lunes.

Un sismo de escasa profundidad se registró en San Juan en el inicio del lunes.

Un sismo de escasa profundidad se percibió durante la madrugada de este lunes en San Juan, según los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Lee además
vialidad nacional en san juan: la lucha ahora es por mejores salarios y actualizacion del presupuesto
Escenario en recorte

Vialidad Nacional en San Juan: la lucha ahora es por mejores salarios y actualización del presupuesto
Una de las detenidas por la red narco fue asistida en el Hospital Rawson, donde la sacaron 99 cápsulas de cocaína del sistema digestivo.
Operativo

Cayó una red narco con conexiones en San Juan, Mendoza y Bolivia tras la detención de dos mujeres en Caucete

El reporte indicó que el temblor se produjo a las 2:18 de la madrugada, con una magnitud de 3.1 en la escala de Richter. El epicentro se localizó a 38 kilómetros al noroeste de Bermejo, en el departamento de Caucete, con coordenadas -31.335 (latitud) y -67.987 (longitud), a una profundidad de apenas 8 kilómetros.

image

Por su escasa profundidad, el movimiento telúrico fue percibido con una intensidad de entre II y III en la escala Mercalli Modificada. Esto implica que fue sentido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios, sin causar daños materiales ni personales.

Las zonas donde se reportó la percepción del sismo incluyen Caucete, San Martín y la Capital de San Juan y sus alrededores.

Temas
Seguí leyendo

Sonaron las alarmas y comenzó el primer simulacro de sismo simultáneo en todas las escuelas de San Juan: cómo fue, desde adentro

San Juan-Mendoza: ¿Qué pasó con el puesto unificado de control policial en el límite interprovincial?

Un colectivo sanjuanino que volvía de Chile se averió en plena Cordillera y los pasajeros quedaron varados

Mirá cómo estará el tiempo este lunes en San Juan

Leopoldo Bravo, el caudillo realizador: A 62 años, grandes obras que subsisten y son íconos del San Juan moderno

En la Rosada no se consideran con chances de ganar las elecciones en San Juan

Así estará el tiempo durante el domingo en San Juan: ¿seguirá el viento?

Con Orrego presente, San Juan se convierte en el epicentro del judo argentino con un campeonato nacional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES brinda importantes beneficios pero tiene un límite para los salarios más elevados.
A prestar atención

ANSES elimina la asignación familiar para un grupo de beneficiarios

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se fueron a las manos luego de una fiesta
¿Se desconocieron?

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se "fueron a las manos" luego de una fiesta

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida
Preocupación

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal
Antecedentes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños
Polémica

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador

Te Puede Interesar

Vialidad Nacional en San Juan: la lucha ahora es por mejores salarios y actualización del presupuesto
Escenario en recorte

Vialidad Nacional en San Juan: la lucha ahora es por mejores salarios y actualización del presupuesto

Por Miriam Walter
Con el turno de las 10, comenzó el primer simulacro de sismo simultáneo en todas las escuelas de San Juan. Desde adentro, cómo fue el ejercicio.
Prevención

Sonaron las alarmas y comenzó el primer simulacro de sismo simultáneo en todas las escuelas de San Juan: cómo fue, desde adentro

El nene de 11 años atropellado por un auto sigue en gravísimo estado de salud
Rawson

El nene de 11 años atropellado por un auto sigue en gravísimo estado de salud

Una de las detenidas por la red narco fue asistida en el Hospital Rawson, donde la sacaron 99 cápsulas de cocaína del sistema digestivo.
Operativo

Cayó una red narco con conexiones en San Juan, Mendoza y Bolivia tras la detención de dos mujeres en Caucete

Pedro Rodríguez, el candidato caucetero de Provincias Unidas nos muestra su casa: trofeos de tiro, libros y mascotas
Paren en Off

Pedro Rodríguez, el candidato caucetero de Provincias Unidas nos muestra su casa: trofeos de tiro, libros y mascotas