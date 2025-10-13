Un sismo de escasa profundidad se sintió en distintas zonas de San Juan este lunes

Un sismo de escasa profundidad se registró en San Juan en el inicio del lunes.

Un sismo de escasa profundidad se percibió durante la madrugada de este lunes en San Juan, según los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El reporte indicó que el temblor se produjo a las 2:18 de la madrugada, con una magnitud de 3.1 en la escala de Richter. El epicentro se localizó a 38 kilómetros al noroeste de Bermejo, en el departamento de Caucete, con coordenadas -31.335 (latitud) y -67.987 (longitud), a una profundidad de apenas 8 kilómetros.

Por su escasa profundidad, el movimiento telúrico fue percibido con una intensidad de entre II y III en la escala Mercalli Modificada. Esto implica que fue sentido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios, sin causar daños materiales ni personales.

Las zonas donde se reportó la percepción del sismo incluyen Caucete, San Martín y la Capital de San Juan y sus alrededores.