Por segunda madrugada seguida, un temblor de escasa profundidad se sintió en San Juan

Durante la madrugada de este jueves, San Juan volvió a registrar actividad sísmica, por segundo día consecutivo. Según el reporte oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el sismo se produjo a la 1:10 de la madrugada y tuvo una magnitud de 4.2 grados en la escala de Richter.

El epicentro fue localizado en Valle Fértil, 87 kilómetros al noroeste de Chepes, en las coordenadas -30.869 de latitud y -67.298 de longitud. Lo más llamativo del evento fue su escasa profundidad: apenas 7 kilómetros, una característica que suele hacer que los movimientos se sientan con mayor intensidad en superficie.

De acuerdo con el informe de INPRES, el temblor fue percibido con Intensidad IV en algunas localidades, lo que implica que los objetos colgantes se balancearon y muchas personas sintieron el movimiento con claridad. Las zonas donde se registró esta intensidad fueron Astica y Las Tumanas, en San Juan.

En otras localidades como Villa San Agustín y Chucuma, la Intensidad fue de III a IV, lo que indica que fue percibido por algunas personas en reposo y que también hubo oscilación de objetos.

Por su parte, en ciudades de La Rioja como Malanzán, Punta de los Llanos y Chamical, así como en Jáchal, Caucete y la Ciudad de San Juan, la Intensidad fue de II a III en la escala Mercalli modificada: es decir, fue sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios.

Cabe recordar que durante la madrugada del miércoles también se registró un movimiento sísmico en la provincia, aunque con menor Magnitud. En ese caso, el sismo ocurrió a las 2:55 horas y tuvo una Magnitud de 3.0 grados y a una profundidad de sólo 8 kilómetros.

El con epicentro a 82 kilómetros al norte de Calingasta. Fue percibido levemente en zonas del departamento Iglesia.