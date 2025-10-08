Un sismo se sintió en parte del territorio sanjuanino durante la madrugada del miércoles

Un temblor se registró en San Juan durante la madrugada de este miércoles y se sintió en el departamento Iglesia, según los datos del INPRES.

Durante la madrugada de este miércoles, un sismo leve se hizo sentir en algunas zonas de la provincia de San Juan. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el evento telúrico ocurrió a las 2:55 horas, con una Magnitud de 3 grados en la escala de Richter.

En Entre Ríos Desesperada búsqueda de una joven que desapareció hace tres días

El epicentro fue localizado a 82 kilómetros al norte de Calingasta, en las coordenadas -30.592 de latitud y -69.333 de longitud. Lo destacable del fenómeno es que tuvo una profundidad muy baja, de apenas 8 kilómetros, lo que favorece que el movimiento sea más perceptible en superficie.

image

La Intensidad fue catalogada entre II y III en la escala Mercalli, lo que indica que fue sentido levemente por algunas personas en reposo, especialmente en edificios. El departamento en el que se reportó esta leve percepción fue Iglesia, en el norte sanjuanino.

Afortunadamente, no se reportaron daños materiales ni víctimas como consecuencia del sismo.