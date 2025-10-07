Desesperada búsqueda de una joven que desapareció hace tres días

Daiana Mendieta, de 22 años, desapareció el viernes 3 de octubre en Gobernador Mansilla, el departamento Tala, en Entre Ríos.

Los casi 2.300 habitantes de Gobernador Mansilla , un pueblo del sur de la provincia de Entre Ríos , en el departamento Tala, están movilizados y unidos en una búsqueda angustiosa. Desde el viernes no se sabe nada de Daiana Magalí Mendieta (22) . Por el caso hay un sospechoso detenido, de 55 años.

En la zona trabajan más de 100 policías y bomberos, con drones y perros, que participan de rastrillajes en campos y también casa por casa para preguntar si vieron a la joven.

El último registro que tienen de ella es el viernes pasado, en un negocio, donde no compró nada y se fue tras recibir un llamado telefónico, según se supo.

Su auto -un Chevrolet Corsa Classic- fue encontrado a dos kilómetros de la localidad, con las llaves puestas, el domingo a las cuatro de la madrugada. Estaba abandonado en un camino de tierra.

En un allanamiento realizado el domingo a la noche, fue detenido un sospechoso, conocido por su apodo "Pino", quien intentó resistirse con un arma de fuego. Creen que tenía algún tipo de vínculo con Daiana.

La fiscal Emilce Reynoso precisó que el hombre "está detenido por desobediencia y amenazas, ya están pedidas las pericias sobre los teléfonos".

“La hipótesis más importante es que pudo haber sido víctima de un hecho delictivo. También que pueda haberse producido una ausencia voluntaria, que pueda haber sido un accidente, que esté desorientada, o que todo esto sea un encubrimiento de un delito de femicidio. Es decir, todas las hipótesis se están trabajando, no se descarta nada", aseguró el director de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Horacio Blasón.

El jefe de la Departamental Tala, comisario Pedro Silva, indicó que la denuncia por "averiguación de paradero" se hizo el sábado a las 22.

En declaraciones a radio La Red 88.1, dijo que "el domingo, como a las 22, se realiza un allanamiento en una residencia de una familia", donde "el objetivo era secuestrar unos teléfonos celulares y una camioneta" Toyota Hilux.

"Esto se logra, no obstante hubo una resistencia muy importante del residente de la casa, una persona masculina de 50 años con un arma de fuego. Con lo cual, fue detenido por resistencia a la autoridad", expresó.

Este martes se esperaba la presencia en el lugar del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, ex jefe de la Policía Federal Argentina (PFA).

Silva comentó que Daiana se había ausentado de su casa "en otra ocasión", pero "siempre había tenido contacto por teléfono con la familia, o sea, que se iba pero no quedaba desconectada".

El viernes pasado la chica realizó su último posteo en su cuenta de Instagram, con una foto suya y el mensaje: "Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva. Sin filtro".

Daiana mide 1,72 metros aproximadamente, pesa unos 64 kilos, tiene cabello a la altura de los hombros -de color oscuro- y ojos marrones oscuros. Vestía una calza gris, una remera blanca y zapatilla Vans tipo botitas negras.

En junio del año pasado se recibió de perito clasificadora de granos y en sus redes sociales solía compartir fotos y también despuntaba su pasión por la escritura: "Escribo, edito, estudio astrología, y más", se describe en su bio.

En el caso trabajan la fiscal Reynoso y la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera.

FUENTE: Crónica y Clarín