martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

Martes cálido con cielo casi despejado: así estará el clima en San Juan

El martes 7 de octubre traerá un notable repunte térmico en la provincia. El Servicio Meteorológico prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre frías de mañana y cálidas al atardecer, con viento leve y pocas nubes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
aeropuerto cielo barbaro.jpeg

La madrugada del martes comenzará con algo de frescura: cerca de 11 °C se esperan antes del amanecer, según datos del portal Clima San Juan. A medida que avance la mañana, el sol se impondrá y el calor irá en ascenso, hasta alcanzar una máxima estimada en torno a 28 °C.

Lee además
el viento zonda pega fuerte en san juan: como sigue el pronostico y cuando llegaria el sur
¡Atención!

El viento Zonda pega fuerte en San Juan: cómo sigue el pronóstico y cuándo llegaría el Sur
el viento del gatito arrasa con los caminos: la luz verde somos todos
Opinión

El viento del Gatito arrasa con los caminos: la luz verde somos todos

Durante la mitad del día el cielo lucirá despejado y el viento soplará leve, con ráfagas que podrían rondar los 25 km/h. La humedad relativa será baja, lo que hará que el ambiente seco se haga sentir con fuerza. Hacia la tarde, el termómetro marcará la máxima, y al caer la noche el descenso será suave, dejando un ambiente templado.

No se anticipan lluvias para la jornada, el panorama será estable y sin sobresaltos meteorológicos. Quienes planean actividades al aire libre tienen por delante un día propicio para disfrutarlas.

Si salís temprano, vale la pena llevar abrigo liviano para la mañana, pero después convendrá vestirse con ropa fresca. Y, aunque no se anuncian lluvias, un protector solar será aliado ideal para atravesar las horas de mayor exposición al sol.

Seguí leyendo

ANSES pagará más de $300.000 a las personas que cumplan con un simple requisito

Cómo justificó el senador libertario sanjuanino su voto contra el financiamiento del Garrahan y de las universidades

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza

Excelente noticia para un grupo de trabajadores: ANSES pagará un bono especial de $ 120.000

Mundial de Clubes: los europeos se clasificaron a las semifinales y Valenciano va por el batacazo en la última jornada

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Un bajón: quiénes no podrán cobrar AUH de ANSES en octubre

Jueves radiante en San Juan: calor y cielo despejado

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Dictan un año de prisión preventiva para El Chato Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai
Crimen en el B° Echeverría

Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra Chato Carrizo y el recuerdo de la joven
Barrio Echeverría

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra "Chato" Carrizo y el recuerdo de la joven

Te Puede Interesar

La expropiación millonaria para la Ciudad Judicial que no fue y un nuevo capítulo: ahora, piden compensación por la estructura de la antena de Colón
Tribunales

La expropiación millonaria para la Ciudad Judicial que no fue y un nuevo capítulo: ahora, piden compensación por la estructura de la antena de Colón

Por Natalia Caballero
Martes cálido con cielo casi despejado: así estará el clima en San Juan
Pronóstico

Martes cálido con cielo casi despejado: así estará el clima en San Juan

Un diputado sanjuanino, presente en el acto de Milei en el Movistar Arena
Apoyo local

Un diputado sanjuanino, presente en el acto de Milei en el Movistar Arena

Miembros del Consejo de la Magistratura en una de las entrevistas a candidatos a un cargo judicial. En la foto falta Valeria Torres.
Fiscal General

El Consejo de la Magistratura quiere definir la terna el jueves, pero hay olor de que se pasa para después de las elecciones

Robaron un caballo en Sarmiento y lo encontraron en Caucete: un joven quedó detenido
Abiegato

Robaron un caballo en Sarmiento y lo encontraron en Caucete: un joven quedó detenido