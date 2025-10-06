Martes cálido con cielo casi despejado: así estará el clima en San Juan

La madrugada del martes comenzará con algo de frescura: cerca de 11 °C se esperan antes del amanecer, según datos del portal Clima San Juan. A medida que avance la mañana, el sol se impondrá y el calor irá en ascenso, hasta alcanzar una máxima estimada en torno a 28 °C .

Durante la mitad del día el cielo lucirá despejado y el viento soplará leve, con ráfagas que podrían rondar los 25 km/h . La humedad relativa será baja, lo que hará que el ambiente seco se haga sentir con fuerza. Hacia la tarde, el termómetro marcará la máxima, y al caer la noche el descenso será suave, dejando un ambiente templado.

No se anticipan lluvias para la jornada, el panorama será estable y sin sobresaltos meteorológicos. Quienes planean actividades al aire libre tienen por delante un día propicio para disfrutarlas.

Si salís temprano, vale la pena llevar abrigo liviano para la mañana, pero después convendrá vestirse con ropa fresca. Y, aunque no se anuncian lluvias, un protector solar será aliado ideal para atravesar las horas de mayor exposición al sol.