Robaron un caballo en Sarmiento y lo encontraron en Caucete: un joven quedó detenido

Un caballo que había sido robado en Sarmiento fue recuperado por efectivos de la Unidad Rural N° 4 , luego de un operativo que terminó con un joven detenido y la restitución del animal a su dueño.

Según informaron fuentes policiales, la investigación comenzó tras la denuncia del propietario del equino, quien advirtió su desaparición en las últimas horas. Las tareas de rastreo llevaron a los uniformados hasta el departamento Caucete , donde el animal fue hallado siendo transportado en un vehículo alquilado.

El conductor, identificado como Yacante, de 25 años, aseguró que el caballo era suyo y que las marcas de propiedad estaban “en trámite”. Sin embargo, esa versión fue rápidamente desmentida por las autoridades, que confirmaron que el equino coincidía con las características del animal denunciado como robado.

El verdadero dueño fue convocado y reconoció al caballo, que finalmente le fue devuelto. En tanto, el sospechoso quedó vinculado a un legajo judicial por disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad y enfrenta además un expediente contravencional en el Juzgado de Paz de Caucete.