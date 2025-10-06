Un comerciante pasará 1 año en el penal de Chimbas por golpear y amenazar a su exmujer

Condenaron a un comerciante de Chimbas por golpear y amenazar de muerte a su expareja y madre de sus hijos. Fue a través de un juicio abreviado. Las partes acordaron una condena de 6 meses de prisión, que fue unificada con otra anterior —también de 6 meses en suspenso— dictada en 2023 por hechos similares. De esta manera, el acusado recibió una pena única de 12 meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.

El fallo fue dictado por el juez de garantías Juan Gabriel Meglioli , quien homologó el acuerdo entre el fiscal Roberto Andrés Ginsberg , de la UFI CAVIG, y la defensa ejercida por la abogada María Filomena Noriega. En la audiencia, el comerciante Raúl Alejandro Salinas Montaño reconoció su responsabilidad en los hechos y aceptó el cumplimiento de la pena acordada, que deberá purgar en el Servicio Penitenciario Provincial.

El sujeto ya tenía una condena anterior del 2023 por robar amenazar a la misma mujer. Y pese a que tenía una perimetral, volvió a acercarse a la víctima y la agredió de nuevo.

Según la acusación fiscal, Salinas Montaño mantuvo una relación de pareja durante más de dos décadas con la denunciante, con quien tiene hijos en común. A lo largo de esa convivencia, la mujer padeció distintos episodios de violencia verbal, psicológica y física. En marzo de 2023 ya había sido condenado por robo y amenazas simples, con pena condicional y medidas de restricción que no cumplió.

El nuevo hecho ocurrió en diciembre de 2024, cuando el acusado se presentó en el comercio de la víctima, en Rawson, la insultó, la amenazó de muerte y la agredió físicamente. Las lesiones fueron constatadas por un médico legista, y las amenazas confirmadas por los testimonios de familiares y un informe psicológico. Además, con el antecedente que contaba Salinas Montaño era imposible que zafara de una condena de cumplimiento efectivo.

Con la homologación del acuerdo, el juez Meglioli dispuso la unificación de las penas y la revocación de la condicionalidad de la condena anterior, por lo que Raúl Alejandro Salinas Montaño deberá cumplir un año de prisión efectiva, dando por finalizado el proceso bajo el régimen de juicio abreviado.