En Albardón encontraron una moto robada en Capital hace casi dos años

El violento episodio se produjo en la Comisaría 18va de Albardón.

Un control de tránsito en Albardón terminó con una sorpresa: la Policía encontró una Corven 110cc que había sido denunciada como robada en Capital en noviembre del 2023 .

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 18ª , quienes secuestraron el rodado y lo trasladaron a la dependencia. Horas más tarde, el damnificado se presentó y confirmó que se trataba de su moto, desaparecida hace casi dos años.

Ahora solo restan los trámites administrativos para que el vehículo vuelva a manos de su legítimo propietario.

En tanto, el hombre que circulaba en la moto al momento del procedimiento —cuya identidad no trascendió— quedó vinculado a una causa judicial para esclarecer cómo llegó el rodado a su poder.