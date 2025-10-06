En Albardón encontraron una moto robada en Capital hace casi dos años

Un control de tránsito en Albardón terminó con una sorpresa: la Policía encontró una Corven 110cc que había sido denunciada como robada en Capital en noviembre del 2023.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La Corven 110 había desaparecido en noviembre de 2023 y fue hallada durante un control de tránsito. Su dueño la reconoció y el conductor quedó bajo la lupa de la Justicia.
Un control de tránsito en Albardón terminó con una sorpresa: la Policía encontró una Corven 110cc que había sido denunciada como robada en Capital en noviembre del 2023.
El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 18ª, quienes secuestraron el rodado y lo trasladaron a la dependencia. Horas más tarde, el damnificado se presentó y confirmó que se trataba de su moto, desaparecida hace casi dos años.
Ahora solo restan los trámites administrativos para que el vehículo vuelva a manos de su legítimo propietario.
En tanto, el hombre que circulaba en la moto al momento del procedimiento —cuya identidad no trascendió— quedó vinculado a una causa judicial para esclarecer cómo llegó el rodado a su poder.