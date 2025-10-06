lunes 6 de octubre 2025

Accidente doméstico

Un nene de Rawson metió la mano a la cadena de una moto y se cortó dos dedos

Un menor de la Villa Rojas se amputó dos dedos por meter la mano a la rueda de una moto. Ocurrió el domingo por la tarde.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nene internado

Lo que era una tranquila tarde de domingo en la Villa Rojas, Rawson, terminó de forma dramática por el accidente doméstico de un menor de edad que perdió dos dedos.

Según informó la Policía, el niño tiene 2 años y con su mano derecha tocó la transmisión de la motocicleta que estaba estacionada en su vivienda. Aparentemente el pequeño estaba jugando y en un descuido de sus padres ocurrió el accidente.

Al escuchar los gritos de dolor, la madre del nene, una mujer de 23 años, lo subió a un vehículo particular y lo llevó al centro de salud La Rotonda, pero como las heridas eran de gravedad, fue derivado al Hospital Guillermo Rawson.

En el nosocomio capitalino atendieron al niño y confirmaron que había perdido dos dedos y producto del accidente doméstico.

Dejá tu comentario

