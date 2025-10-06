Choque en Santa Lucía: un remisero terminó internado tras impactar contra una camioneta

Un remisero debió ser hospitalizado luego de protagonizar un violento accidente de tránsito en Santa Lucía. El siniestro se registró este jueves al mediodía en la rotonda ubicada frente al ingreso del Club Atlético Alianza, sobre calle Colón y Avenida Hipólito Yrigoyen.

De acuerdo a las primeras versiones, el remis impactó de lleno contra una camioneta Fiat Strada. Como consecuencia del golpe, el chofer del vehículo menor sufrió un fuerte dolor en el pecho, lo que obligó a su traslado inmediato al Hospital Rawson tras recibir asistencia en el lugar.

Testigos del hecho señalaron que el remisero no habría respetado la señal de “Pare” ubicada en el acceso a la rotonda, lo que habría provocado la colisión. En el sitio trabajó personal policial y la UFI Delitos Especiales, quienes buscan establecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades.

