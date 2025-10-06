Un diputado sanjuanino, presente en el acto de Milei en el Movistar Arena

Este lunes, en el Movistar Arena y ante miles de personas, Javier Milei presentó su último libro. De todo el país, llegaron militantes y figuras políticas para presenciar el multitudinario evento y de San Juan, un el diputado nacional José Peluc.

Importante noticia Vuelve la Casa de la Bondad: tras dos años y medio cerrada, un histórico acuerdo y una ola solidaria hacen posible su reapertura en San Juan

Un clásico Después de cinco meses, volvieron los tradicionales carritos de jugo al centro de San Juan

Peluc llegó al estadio junto a otros militantes sanjuaninos de la Libertad Avanza que fueron a mostrar su apoyo al presidente de la nación.

Durante el evento, Milei presentó "La banda presidencial", compuesta por otras figuras políticas de LLA y con Lilia Lemoine como una de las coristas. Para empezar, entonó un clásico de Charly García, "Demoliendo Hoteles" y las redes se incendiaron con su interpretación.

WhatsApp Image 2025-10-06 at 22.47.42

Mirá algunos de los videos de lo que fue el acto de Milei en el Movistar Arena: