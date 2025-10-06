martes 7 de octubre 2025

Apoyo local

Un diputado sanjuanino, presente en el acto de Milei en el Movistar Arena

José Peluc llegó al Movistar Arena acompañado de otros militantes de La Libertad Avanza. Mirá algunos de los videos del masivo acto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-06 at 22.47.41
WhatsApp Image 2025-10-06 at 22.47.42 (1)
WhatsApp Image 2025-10-06 at 22.47.42

Este lunes, en el Movistar Arena y ante miles de personas, Javier Milei presentó su último libro. De todo el país, llegaron militantes y figuras políticas para presenciar el multitudinario evento y de San Juan, un el diputado nacional José Peluc.

WhatsApp Image 2025-10-06 at 22.47.42 (1)

Peluc llegó al estadio junto a otros militantes sanjuaninos de la Libertad Avanza que fueron a mostrar su apoyo al presidente de la nación.

Durante el evento, Milei presentó "La banda presidencial", compuesta por otras figuras políticas de LLA y con Lilia Lemoine como una de las coristas. Para empezar, entonó un clásico de Charly García, "Demoliendo Hoteles" y las redes se incendiaron con su interpretación.

WhatsApp Image 2025-10-06 at 22.47.42

Mirá algunos de los videos de lo que fue el acto de Milei en el Movistar Arena:

