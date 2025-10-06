lunes 6 de octubre 2025

Violento asalto

Un ciclista fue acuchillado y asaltado por tres jóvenes en una esquina de Rawson

La víctima sufrió una profunda herida y tuvo que ser internado. El hecho sucedió en los primeros minutos de este lunes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Tres ladrones sorprendieron a un ciclista en una populosa esquina de Rawson y lo atacaron para robarle la bicicleta. La víctima se resistió y uno de los delincuentes le aplicó un puntazo que lo dejó malherido para finalmente apoderarse de su rodado.

El sangriento episodio ocurrió en los primeros minutos de este lunes 6 de octubre. Eduardo Charra, la víctima, sufrió una profunda herida de arma blanca a la altura de una de sus axilas, aseguraron fuentes policiales. No trascendieron informaciones sobre su estado de salud, pero señalaron que el hombre de 38 años quedó internado en el Hospital Guillermo Rawson.

Según fuentes policiales, Charra transitaba en su bicicleta por las calles Lemos y Boulevard Sarmiento, frente al barrio La Estación y en cercanías de la Motorizada N°2. Fue en ese trayecto que tres desconocidos se le cruzaron y lo rodearon.

Ahí empezó el forcejeo. Los sujetos hicieron que se bajara de la bicicleta y empezaron a tironear de su rodado para quitárselo, pero Charra los enfrentó, contaron en la Policía. En ese instante uno de los delincuentes le lanzó un puntazo en el cuerpo, que fue a dar a centímetros de una de sus axilas.

Esto último amedrentó a la víctima, que herido optó por intentar huir, mientras que los delincuentes escaparon con su bicicleta. Al rato fue auxiliado por policías de la Motoriza N°2, del Comando Sur y la Comisaría 6ta de Rawson.

