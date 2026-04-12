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Barrio Pie de Palo

Dos heridos tras un choque frontal en Caucete

El siniestro se produjo en calle Alem, a la altura del Barrio Pie de Palo. Las víctimas fueron asistidas y derivadas al hospital departamental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
accidente en Caucete

Un accidente de tránsito ocurrido en horas de la noche del sábado en Caucete terminó con dos personas lesionadas que requirieron atención médica. El hecho tuvo lugar sobre calle Alem, en inmediaciones del Barrio Pie de Palo.

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De acuerdo a la información oficial, el episodio involucró a dos vehículos que impactaron de manera frontal por causas que aún son materia de investigación. A raíz del fuerte golpe, un hombre y una mujer sufrieron heridas leves.

Ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital César Aguilar, donde permanecieron en observación. En tanto, efectivos de la Comisaría 37° intervinieron en el lugar y avanzan con las pericias para reconstruir cómo ocurrió el siniestro y establecer posibles responsabilidades.

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