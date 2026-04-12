De Tribunales a las redes: abogados sanjuaninos rompen moldes y se animan al streaming

Lejos de la solemnidad de los pasillos judiciales, un grupo de abogados sanjuaninos decidió correrse del formato tradicional y apostar por un terreno poco explorado en la provincia: el streaming. Con un programa que se emite cada 15 días (en Pelado Stream), profesionales del derecho local se reúnen frente a cámara para debatir, analizar y reflexionar sobre temas propios de su disciplina, aunque con un tono más distendido, dinámico y accesible. Toda una novedad en su mundo.

La iniciativa, impulsada -entre otros- por el abogado Marcelo Álvarez , ex presidente del Foro de Abogados y actual referente del espacio Abogacía Transformadora San Juan , marca un quiebre en la forma en que los litigantes locales se vinculan con la comunidad y con su propia profesión. “La idea es tratar temas de la abogacía y promocionar las actividades de la asociación”, explicó.

El ciclo -que ya emitió tres entregas- aborda cuestiones de fuerte actualidad e interés dentro del ámbito jurídico. En su primera emisión, el eje fue la reforma laboral y, como consecuencia, el impacto en la vida de los ciudadanos, así como también en el ejercicio de la profesión, pues constantemente debe adecuarse a las modificaciones de las legislaciones.

Luego, se sumaron debates sobre marketing jurídico junto a especialistas de Buenos Aires, y también sobre la problemática de la Caja Previsional; este último, un tema estructural que preocupa a los letrados locales y que podría encontrar alguna solución, si los letrados sanjuaninos se ponen de acuerdo, según lo sostuvo el actual presidente del Foro, José Salinas. El conflicto no sólo reside en el bajo haber jubilatorio, sino también en falencias graves como la inexistencia de pensiones derivadas.

En la edición más reciente, el programa contó con la participación de Marco Rossi, uno de los abogados especializados en inteligencia artificial más reconocidos del país, lo que aportó una mirada de vanguardia a la propuesta, acorde lo destacó Álvarez, que suele estar acompañado por un grupo de colegas durante el vivo.

Más allá de los temas tratados, lo que distingue al espacio es el clima que dista de lo habitual para los abogados en sí. Es decir, sin estructuras rígidas ni formalismos excesivos, ya que los protagonistas se muestran tal como son fuera de los formalismos. Si bien se debaten los tecnicismos que los apasionan, las charlas se dan sin corsé.

El programa reúne a un grupo diverso de profesionales, tanto jóvenes como con trayectoria, todos ellos litigantes activos. Entre quienes ya participaron o lo harán en próximas emisiones se encuentran Sheila Castro, Paola Marconi, Laura Núñez, Federico González, Yamila Piozzi, Vanesa Coria. Además, la agrupación está integrada por figuras destacadas de la abogacía local como Sofía Lloveras, Gustavo Giaccagli, Bruno Lanciani, Celina Ramella, Valeria Torres y Roy Kirby, entre otros.

La propuesta cuenta además con el respaldo de especialistas invitados que enriquecen cada emisión, aportando conocimiento técnico y nuevas perspectivas sobre los desafíos actuales del derecho. Este salto al mundo digital no es un hecho aislado, ya que forma parte de una estrategia más amplia de Abogacía Transformadora San Juan, espacio que en los últimos años ha ganado visibilidad dentro del ámbito profesional y que incluso compitió en las últimas elecciones del foro local.

En paralelo al streaming, Álvarez aprovechó la oportunidad para comentar que el grupo impulsa diversas iniciativas de formación y actualización. Entre ellas, el Programa de Entrenamiento a la Abogacía (P.E.A.), un curso orientado a la práctica procesal en todos los fueros, dictado por abogados litigantes y pensado para estudiantes avanzados y jóvenes profesionales. También preparan un curso de Derecho Penal Económico que comenzará en agosto, y unas Jornadas Nacionales de Inteligencia Artificial aplicada al Derecho, previstas para el mismo mes en conjunto con la Universidad Nacional de San Juan.

Así, entre cámaras, debates y formación, estos abogados sanjuaninos no solo ejercen la profesión: también buscan transformarla, acercarla y adaptarla a los nuevos tiempos. Una apuesta que, sin dudas, rompe moldes en el escenario jurídico local.