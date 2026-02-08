Las tres grandes metas del Foro de Abogados y los planteos a la Corte de Justicia

Con José Salinas como presidente electo, el Foro de Abogados de San Juan inicia una nueva etapa en la que el conductor está decidido a dejar su huella, al menos eso advierte desde sus aspiraciones. En diálogo exclusivo con Tiempo de San Juan, anticipó cuáles serán los tres grandes ejes de su gestión, los primeros planteos realizados ante la Corte de Justicia y el vínculo que buscan construir con el flamante fiscal general, Guillermo Baigorrí .

Si bien asumió formalmente el 4 de diciembre de 2025, en apenas dos meses al frente del Directorio entendió el peso de la institución que lidera. Asegura haber tomado dimensión de su impacto social y político. “Lo que sucede en el Foro repercute en los medios de modo inmediato. Siempre se espera la palabra del Foro cuando pasa algo en el ámbito judicial”, sostuvo y, por ello, dice apuntar a tres metas claras.

Honorarios y aranceles, el primer reclamo de los abogados

La principal meta de la nueva conducción es la creación de una Comisión de Aranceles y Honorarios, una demanda que surge, según explicó, de los reiterados reclamos que reciben por parte de los matriculados.

“Me han llegado mensajes de colegas sobre la regulación o el diferente criterio en los juzgados sobre la regulación de honorarios. Estamos trabajando para conformar una comisión de aranceles y honorarios”, explicó Salinas.

La idea es que los abogados puedan canalizar consultas o reclamos a través de un formulario digital, que será analizado por especialistas. “La comisión debe pronunciarse sobre el caso concreto y trasladarlo al directorio para que se tome una medida: acompañar al colega, pedir una reunión con la Corte o hacer una presentación por escrito”, detalló.

En ese sentido, subrayó la necesidad de contar con dictámenes técnicos sólidos: “Necesitamos tener el dictamen de gente especializada que nos acredite que se ha violado la ley de honorarios”.

La caja previsional, un problema estructural

El segundo gran desafío es la crítica situación de la Caja Previsional de Abogados, especialmente el bajo haber jubilatorio. “Es preocupante. Hoy el haber mínimo es de 214.000 pesos, cuando el mínimo de ANSES es de 360.000”, comparó Salinas.

Además, señaló falencias graves del sistema actual: “La ley no tiene pensión derivada. Si fallece un abogado jubilado, la viuda no tiene derecho a pensión”.

Sobre las posibles soluciones, reconoció que hay posturas enfrentadas dentro del colectivo profesional: desde la disolución de la caja, hasta su reforma o la declaración de inconstitucionalidad de la ley. “La idea es unificar un criterio y avanzar. Para mejorar el funcionamiento se requiere una reforma legislativa”, sostuvo.

Respaldo a los noveles y obras para los matriculados

El tercer eje de gestión apunta a los abogados noveles, un sector que Salinas conoce de primera mano. “Arranqué muy de abajo, sin contactos, y sé que cuesta muchísimo, y cada vez cuesta más”, recordó.

Por eso, uno de los compromisos centrales es reforzar la capacitación y el acompañamiento en los primeros pasos del ejercicio profesional. “Es una promesa acompañarlos, sobre todo en las capacitaciones, para que se inserten lo más rápido posible, eligiendo la rama en la que se quieran especializar. Tener contacto diario, conocer la problemática de la inserción laboral y acompañarlos”, afirmó.

En paralelo, la gestión evalúa obras de infraestructura que queden como patrimonio del Foro. Entre los proyectos se encuentra la insonorización del salón del club que la institución posee en Rivadavia, tras reclamos de vecinos de una zona residencial. “Son obras que van a quedar para toda la vida del Foro”, remarcó.

Primeros planteos ante la Corte de Justicia

La nueva conducción ya mantuvo su primera reunión formal con la Corte de Justicia, de la que participaron Adriana García Nieto, Marcelo Lima y Daniel Olivares Yapur. “Se hizo un planteo que salió de modo espontáneo, vinculado a la oficina judicial en materia de familia. Los colegas reclaman mayor mediación con el personal del juzgado”, explicó.

También se puso sobre la mesa la necesidad de mayor contacto directo en casos complejos. “Hay situaciones tan especiales que requieren una llegada directa al magistrado. No es algo que no se pueda solucionar”, dijo.

Salinas fue claro sobre el tono que pretende mantener la relación institucional, sin eludir a la polémica siempre que se pretenda acompañar a los abogados: “Buscamos un diálogo fluido y respetuoso con la Corte, sin olvidarnos del colectivo que representamos. Nunca vamos a faltar el respeto, pero vamos a defender al colega cuando la situación lo requiera”.

El vínculo con Baigorrí, en pausa hasta marzo

Respecto del nuevo Fiscal General, Guillermo Baigorrí, la presentación formal quedó postergada. “Tuvimos una reunión informal, a la que me invitó Franco Montes antes de dejar la presidencia. Me pareció una persona accesible, dispuesta a escuchar y a generar cambios”, relató. El encuentro formal, con el Directorio ya conformado, podría concretarse en marzo.

Quién es José Salinas

Salinas es un profesional con trayectoria dentro del Foro y un apasionado por una rama en particular: integró el Instituto de Derecho Previsional y actualmente es diplomado y cursa una especialización en Derecho Previsional en la Universidad Nacional de Rosario.

Hijo de abogados, creció vinculado al mundo judicial. Su padre, José Héctor Salinas, fue Fiscal de Estado de Jujuy y fiscal de Cámara Penal, mientras que su madre se desempeñó como fiscal de Cámara Laboral del Trabajo en esa provincia.

Con ese recorrido y una fuerte impronta institucional, Salinas encara una gestión que promete debate, diálogo y definiciones de fondo en uno de los espacios más influyentes del ámbito judicial sanjuanino.