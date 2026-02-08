domingo 8 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Se queda en el país

Milei suspende su viaje a EEUU y delega la agenda presencial en Sturzenegger

El Gobierno confirmó que el mandatario argentino no irá a la reunión inaugural “Board of Peace” en Washington y se abocará a temas domésticos.

Por Agencia NA
Javier Milei suspendió su viaje a Estados Unidos. Foto: Agencia NA

Javier Milei suspendió su viaje a Estados Unidos. Foto: Agencia NA

El Presidente Javier Milei modificó drásticamente su agenda internacional al suspender el viaje a los Estados Unidos que estaba previsto para este lunes. La decisión, comunicada oficialmente este domingo, responde a la invitación recibida para participar en la reunión inaugural del “Board of Peace”, un foro de relevancia estratégica que sesionará el próximo 19 de febrero en Washington DC.

Lee además
El Instituto de Menores Nazario Benavídez, el único lugar apto para alojar menores de edad detenidos en San Juan. 
Panorama

Menores en conflicto con la ley en San Juan: 800 chicos reincidentes y la mayoría no quedan detenidos
Javier Milei, presidente de Argentina
Punto de vista

Un diputado asegura que Milei es un presidente "pro-guerra" y quiere iniciarle un juicio político

Ante la proximidad de ambas fechas y la necesidad de concentrarse en la gestión local, el jefe de Estado optó por permanecer en Buenos Aires y cumplir con sus compromisos en territorio norteamericano mediante intervenciones virtuales.

La representación física de la comitiva argentina en las actividades previstas para esta semana quedará en manos del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El funcionario será el encargado de encabezar los encuentros con inversores y organismos técnicos, manteniendo la línea de reformas que el Ejecutivo busca traccionar en el mercado estadounidense. "El Presidente decidió abocarse a su agenda local", señalaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, enfatizando que el contacto con el "Board of Peace" se mantendrá como una prioridad absoluta del calendario presidencial para la segunda quincena de febrero.

Respecto a la agenda del viaje definitivo para el 19 de febrero, la Casa Rosada informó que los detalles de los encuentros bilaterales y las exposiciones aún no han sido confirmados. Como es habitual, el itinerario se dará a conocer una vez que se terminen de coordinar los protocolos con las autoridades de Washington.

FUENTE: AgenciaNA

Temas
Seguí leyendo

Estafa $Libra: revelaron el acuerdo "confiedencial" firmado entre Milei y Hayden Davis

Las tres grandes metas del Foro de Abogados y los planteos a la Corte de Justicia

Pichetto acusó al Gobierno de "ejecutar un plan deliberado" para destruir la industria

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

El INDEC marcó otra caída en la actividad fabril

Pena de 18 años de cárcel para Walter Bento: una condena histórica con una sanjuanina en el tribunal

Con un decreto, Trump quintuplicó la carne que Argentina le puede exportar a EEUU

Juicio por YPF: Argentina ratificó la inmunidad de las reservas, y no confirmó el destino del oro del BCRA

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
las tres grandes metas del foro de abogados y los planteos a la corte de justicia
Nueva gestión

Las tres grandes metas del Foro de Abogados y los planteos a la Corte de Justicia

Por Luz Ochoa

Las Más Leídas

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender video
Tiempo de Verano en SJ

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga
Investigación

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga

Aseguran que habrá una juntada therian en Albardón y estallaron las redes
Inesperada tendencia

Aseguran que habrá una juntada "therian" en Albardón y estallaron las redes

Rafael Nino Claros ya no es más el director de Pami en San Juan
Movida

Rafael "Nino" Claros ya no es más el director de Pami en San Juan

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Te Puede Interesar

El Instituto de Menores Nazario Benavídez, el único lugar apto para alojar menores de edad detenidos en San Juan. 
Panorama

Menores en conflicto con la ley en San Juan: 800 chicos reincidentes y la mayoría no quedan detenidos

Por Ana Paula Gremoliche
Las tres grandes metas del Foro de Abogados y los planteos a la Corte de Justicia
Nueva gestión

Las tres grandes metas del Foro de Abogados y los planteos a la Corte de Justicia

Luis Guevara, compartiendo su arte con su querido Caucete.
Talento nuestro

El arte de Luis Guevara llena de color e identidad los rincones de Caucete

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista
Temporada de ruta

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista

Javier Milei suspendió su viaje a Estados Unidos. Foto: Agencia NA
Se queda en el país

Milei suspende su viaje a EEUU y delega la agenda presencial en Sturzenegger