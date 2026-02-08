Gran operativo en 25 de Mayo y Sarmiento: secuestraron animales en cautiverio y motos robadas

Un importante operativo de la Unidad Rural 4 se desplegó en 25 de Mayo y Sarmiento, donde la Policía rescató una gran cantidad de animales silvestres que se encontraban en cautiverio ilegal, además de secuestrar motocicletas con pedido de secuestro y recuperar un caballo robado.

Increíble Lo atraparon robando en Capital y tuvo el tupé de enojarse con la policía que lo atrapó

Videos inéditos La violenta gresca en el B° Los Toneles y su trasfondo más oscuro: ¿las víctimas buscan quedarse con la casa para vender droga?

Según informaron fuentes oficiales, como resultado de los procedimientos se recuperaron 18 aves autóctonas, entre ellas canarios dorados, chamuchinas, vira-vira, cabecita negra, loicas, venteveos y un loro barranquero. También se hallaron patas de liebre criolla, cuya tenencia está prohibida por la legislación vigente de protección de fauna y flora.

WhatsApp Image 2026-02-08 at 17.10.28

Durante el operativo, los efectivos rurales secuestraron además dos motocicletas que registraban pedido de secuestro, lo que derivó en la detención de dos hermanos de apellido Heredia, quienes quedaron vinculados a una causa por infracción a la ley de fauna y flora, además de otras actuaciones judiciales.

En paralelo, en otro procedimiento realizado en el marco del mismo operativo, la Policía recuperó un equino que había sido denunciado como robado. El animal fue reconocido y posteriormente restituido a su legítimo propietario.