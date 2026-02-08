domingo 8 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imágenes

Gran operativo en 25 de Mayo y Sarmiento: secuestraron animales en cautiverio y motos robadas

Dos personas quedaron presas. Entre lo secuestrado también encontraron un caballo que había sido sustraído.

Por Redacción Tiempo de San Juan
unidad rural

Un importante operativo de la Unidad Rural 4 se desplegó en 25 de Mayo y Sarmiento, donde la Policía rescató una gran cantidad de animales silvestres que se encontraban en cautiverio ilegal, además de secuestrar motocicletas con pedido de secuestro y recuperar un caballo robado.

Lee además
la violenta gresca en el b° los toneles y su trasfondo mas oscuro: ¿las victimas buscan quedarse con la casa para vender droga?
Videos inéditos

La violenta gresca en el B° Los Toneles y su trasfondo más oscuro: ¿las víctimas buscan quedarse con la casa para vender droga?
lo atraparon robando en capital y tuvo el tupe de enojarse con la policia que lo atrapo
Increíble

Lo atraparon robando en Capital y tuvo el tupé de enojarse con la policía que lo atrapó

Según informaron fuentes oficiales, como resultado de los procedimientos se recuperaron 18 aves autóctonas, entre ellas canarios dorados, chamuchinas, vira-vira, cabecita negra, loicas, venteveos y un loro barranquero. También se hallaron patas de liebre criolla, cuya tenencia está prohibida por la legislación vigente de protección de fauna y flora.

WhatsApp Image 2026-02-08 at 17.10.28

Durante el operativo, los efectivos rurales secuestraron además dos motocicletas que registraban pedido de secuestro, lo que derivó en la detención de dos hermanos de apellido Heredia, quienes quedaron vinculados a una causa por infracción a la ley de fauna y flora, además de otras actuaciones judiciales.

En paralelo, en otro procedimiento realizado en el marco del mismo operativo, la Policía recuperó un equino que había sido denunciado como robado. El animal fue reconocido y posteriormente restituido a su legítimo propietario.

WhatsApp Image 2026-02-08 at 17.10.27
Temas
Seguí leyendo

Atrapan a tiempo a un ladrón que entró a robar a una casa en Rivadavia

Disputa familiar en Calingasta: le secuestran una "tumbera" cargada a un sujeto que discutía con su mamá

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

Detienen al "Cholo" y al "Tri" por una brutal gresca a tiros y pedradas en Chimbas

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause

Detuvieron a un joven por robarle el celular a una menor en Villa Lourdes

Sospechoso, nervioso y sin explicaciones: lo detuvieron con una puerta robada

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
lo atraparon pechando un auto en rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo habia robado
Increíble

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Rafael Nino Claros ya no es más el director de Pami en San Juan
Movida

Rafael "Nino" Claros ya no es más el director de Pami en San Juan

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado
Increíble

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause
Historias del Crimen

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo video
Videonota

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo

Cada vez más sanjuaninos generan energía solar para autoconsumo: mitos y verdades sobre instalar los famosos paneles video
Revolución energética

Cada vez más sanjuaninos generan energía solar para autoconsumo: mitos y verdades sobre instalar los famosos paneles

Te Puede Interesar

La violenta gresca en el B° Los Toneles y su trasfondo más oscuro: ¿las víctimas buscan quedarse con la casa para vender droga?
Videos inéditos

La violenta gresca en el B° Los Toneles y su trasfondo más oscuro: ¿las víctimas buscan quedarse con la casa para vender droga?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alfredo Nardi (izquierda) y Roberto Juárez.
En redes

Abogados "influencers": el nuevo rol de dos famosos ex funcionarios sanjuaninos tras dejar la gestión pública

Video: un grupo de ciclistas terminaron lesionados al caer en el final de la Vuelta a San Juan Master
Peligroso

Video: un grupo de ciclistas terminaron lesionados al caer en el final de la Vuelta a San Juan Master

Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación
Increíble momento

Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación

Tres ajedrecistas sanjuaninos agitaron tableros del otro lado de la cordillera: resultados, amistad y una experiencia de alto nivel en Chile
Orgullo local

Tres ajedrecistas sanjuaninos agitaron tableros del otro lado de la cordillera: resultados, amistad y una experiencia de alto nivel en Chile