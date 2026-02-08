Atrapan a tiempo a un ladrón que entró a robar a una casa en Rivadavia

Un hombre de 48 años fue aprehendido en la tarde de este jueves en el barrio Piuquén, Rivadavia, acusado de intentar cometer un robo en una casa.

Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría 13ra intervino luego de que un vecino alertara sobre la presencia de un sujeto que intentaba ingresar de manera sospechosa a un domicilio de la zona. Al arribar al lugar, los efectivos observaron al sospechoso, quien al advertir la presencia policial se dio a la fuga.

Tras una breve persecución, el individuo fue interceptado y reducido en las inmediaciones. El acusado fue identificado como Peralta, de 48 años, quien llevaba consigo un televisor que había sido sustraído del interior de la vivienda.

La víctima, un hombre de 39 años, confirmó ante la Policía que el aparato era de su propiedad y denunció además que la puerta trasera de su casa presentaba daños, lo que evidenciaba el ingreso forzado.