Dan con "El Maxi", un ladrón que entró a robar en un depósito de una conocida empresa en Capital

En un exitoso operativo realizado en Rawson, efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Central capturaron a Maximiliano Pastrán , alias "El Maxi" . El sujeto era intensamente buscado tras haber sido identificado como el autor de un importante robo a un depósito de la conocida empresa El Zonda .

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El hecho que originó la investigación ocurrió en diciembre de 2025. En aquella oportunidad, Pastrán ingresó al depósito de la firma ubicado en Capital, sin saber que sus movimientos estaban siendo monitoreados. Gracias a las cámaras de seguridad de la cuadra y del propio establecimiento, los investigadores pudieron obtener secuencias clave para su identificación.

Tras semanas de seguimiento, el pasado 27 de marzo, los efectivos detectaron la presencia de "El Maxi" en el interior del Barrio Victoria, en Rawson. A pesar de contar con un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad y un pedido de captura vigente, el sujeto no pudo evitar el despliegue policial y fue detenido de inmediato.

Luego de su aprehensión, Pastrán quedó a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad, bajo la tutela del fiscal Cristian Catalano. Durante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), el juez interviniente analizó las pruebas y los antecedentes del acusado, decidiendo conceder la prisión preventiva.