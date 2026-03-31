martes 31 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Procedimiento

Dan con "El Maxi", un ladrón que entró a robar en un depósito de una conocida empresa en Capital

La aprehensión estuvo a cargo de la Brigada de Investigación Central. Ahora este sujeto quedó a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad tras un raid delictivo que terminó de la peor manera para él.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-30 at 23.51.16

En un exitoso operativo realizado en Rawson, efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Central capturaron a Maximiliano Pastrán, alias "El Maxi". El sujeto era intensamente buscado tras haber sido identificado como el autor de un importante robo a un depósito de la conocida empresa El Zonda.

Lee además
asaltaron a ponte perro: tiroteo y un ladron muerto
Inseguridad

Asaltaron a "Ponte Perro": tiroteo y un ladrón muerto
Ladrón atrapado en Rawson. Imagen ilustrativa.
Rawson

Tras regresar de la escuela, atrapó a un ladrón que robó a metros de su casa en el Valle Grande: el victimario irá a prisión

El hecho que originó la investigación ocurrió en diciembre de 2025. En aquella oportunidad, Pastrán ingresó al depósito de la firma ubicado en Capital, sin saber que sus movimientos estaban siendo monitoreados. Gracias a las cámaras de seguridad de la cuadra y del propio establecimiento, los investigadores pudieron obtener secuencias clave para su identificación.

Tras semanas de seguimiento, el pasado 27 de marzo, los efectivos detectaron la presencia de "El Maxi" en el interior del Barrio Victoria, en Rawson. A pesar de contar con un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad y un pedido de captura vigente, el sujeto no pudo evitar el despliegue policial y fue detenido de inmediato.

Luego de su aprehensión, Pastrán quedó a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad, bajo la tutela del fiscal Cristian Catalano. Durante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), el juez interviniente analizó las pruebas y los antecedentes del acusado, decidiendo conceder la prisión preventiva.

Temas
Seguí leyendo

Atrapado sin salida: fue a robar a un predio deportivo de Chimbas y quedó atascado en las rejas

Lo investigan por cometer un robo y terminó siendo juzgado por otro delito: pasará 2 años preso

Se robó un pantalón en una casa de ropa del microcentro, huyó y fue atrapado tras una larga persecución

Detienen a dos ladrones que se robaron una bici en Villa del Carmen

Recuperan objetos que fueron robados a un hombre en el microcentro

Buscan intensamente a un fotógrafo sanjuanino que desapareció tras salir a trabajar

Más vivo imposible: le dio el celular a un joven para que le sacara la foto y escapó

Salió para ir a trabajar y descubrió que su auto ya no estaba

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativo
Robo de automotor

Salió para ir a trabajar y descubrió que su auto ya no estaba

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Paso de Agua Negra. Por primera vez, una autoridad del nuevo gobierno chileno se refirió al proyecto y confirmó que evalúan una alternativa sin túnel, basada en mejorar la conexión vial.
Integración binacional

Primer guiño del nuevo gobierno chileno al Paso de Agua Negra: pavimento sí, túnel no

Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe
Flagelo escolar

Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe

En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes
Trágico

En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes

Matías Arce, el detenido.
Delito de grooming

Detuvieron a un empleado de comercio por acosar sexualmente a su vecina adolescente en Santa Lucía

A la izquierda, el sospechoso Raúl Marcelo Alcayaga. A la derecha, el prestamista Roberto Pérez. video
Tras la audiencia

La frase inquietante y cuál es la versión que tomó fuerza sobre el motivo del ataque a un prestamista en Chimbas

Te Puede Interesar

Volvieron a vandalizar la Pampa del Leoncito, a sólo dos días del último hecho.
Enojo en Calingasta

Volvieron a dañar la Pampa del Leoncito a dos días del último hecho: "Las marcas son peores y durarán 50 años"

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Jáchal aprobaron la concesión del ex Matadero a una proveedora minera
Apuesta industrial

En Jáchal aprobaron la concesión del ex Matadero a una proveedora minera

La salida de Analía García de Barrick se produjo sin explicaciones oficiales y desató en los proveedores iglesianos donde opera Veladero una ola de versiones sobre internas, denuncias y disputas por contratos en el departamento sanjuanino.
Silencio oficial y versiones cruzadas en Iglesia

La extraña trama detrás de la repentina salida de la ejecutiva de Barrick

Nuevo avistamiento de un puma en Rivadavia y crece la preocupación
En alerta

Nuevo avistamiento de un puma en Rivadavia y crece la preocupación

El orreguismo mostró músculo político en el acto por el Día de la Mujer
Clima de unidad

El orreguismo mostró músculo político en el acto por el Día de la Mujer