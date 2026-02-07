Detuvieron a un joven por robarle el celular a una menor en Villa Lourdes

Un hombre de 28 años fue detenido este miércoles por la tarde en Villa Lourdes , acusado de robarle el celular a una menor de 15 años , en un rápido procedimiento policial que permitió recuperar el dispositivo sustraído.

Según informaron fuentes oficiales, personal de la Comisaría 23ª fue comisionado hasta la intersección de Dorrego y Laprida , luego de que un transeúnte alertara sobre el robo ocurrido en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos lograron aprehender al sospechoso , identificado como Alcusero , quien tenía en su poder un iPhone 11 de color blanco , perteneciente a la menor.

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Justicia. El ayudante fiscal Martín Morando mantuvo comunicación con la fiscal de turno Virginia Branco, quien ordenó el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

El acusado quedó detenido y a disposición de la UFI correspondiente, mientras avanza la investigación del hecho.