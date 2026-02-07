sábado 7 de febrero 2026

Con las manos en la masa

Detuvieron a un joven por robarle el celular a una menor en Villa Lourdes

El hecho ocurrió en la vía pública y el acusado fue aprehendido a los pocos minutos con el teléfono en su poder.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre de 28 años fue detenido este miércoles por la tarde en Villa Lourdes, acusado de robarle el celular a una menor de 15 años, en un rápido procedimiento policial que permitió recuperar el dispositivo sustraído.

Según informaron fuentes oficiales, personal de la Comisaría 23ª fue comisionado hasta la intersección de Dorrego y Laprida, luego de que un transeúnte alertara sobre el robo ocurrido en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos lograron aprehender al sospechoso, identificado como Alcusero, quien tenía en su poder un iPhone 11 de color blanco, perteneciente a la menor.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 10.00.38 PM (1)

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Justicia. El ayudante fiscal Martín Morando mantuvo comunicación con la fiscal de turno Virginia Branco, quien ordenó el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

El acusado quedó detenido y a disposición de la UFI correspondiente, mientras avanza la investigación del hecho.

