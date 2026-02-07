Detuvieron a dos hombres tras intentar llevarse una garrafa de una casa de Rawson

Dos hombres, de 28 y 36 años, identificados como Castro y Páez, fueron detenidos en Rawson por robo en grado de tentativa.
La policía recuperó los objetos sustraídos y puso a los sospechosos a disposición de la UFI Flagrancia tras un rápido accionar.
El hecho ocurrió en calle Alma Fuerte, cuando una mujer de 28 años denunció que le robaron una garrafa violeta de 10 kg y otros efectos personales. Al notar el faltante, salió rápidamente a la vereda y reconoció a los sospechosos, quienes tenían los objetos en su poder y emprendieron la huida hacia el Este.
La damnificada comenzó a perseguir a los ladrones, observando que cruzaron el Conector Sur e ingresaron a una casa precaria, dejando previamente la garrafa tirada en la vía pública.
Alertada la policía, se logró aprehender a Castro y Páez, recuperando los efectos sustraídos. Según informó la fuerza, los detenidos quedaron a disposición de la UFI Flagrancia para continuar con las actuaciones correspondientes.