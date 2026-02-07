sábado 7 de febrero 2026

No llegaron lejos

Detuvieron a dos hombres tras intentar llevarse una garrafa de una casa de Rawson

La policía recuperó los objetos sustraídos y puso a los sospechosos a disposición de la UFI Flagrancia tras un rápido accionar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladrones

Dos hombres, de 28 y 36 años, identificados como Castro y Páez, fueron detenidos en Rawson por robo en grado de tentativa.

El hecho ocurrió en calle Alma Fuerte, cuando una mujer de 28 años denunció que le robaron una garrafa violeta de 10 kg y otros efectos personales. Al notar el faltante, salió rápidamente a la vereda y reconoció a los sospechosos, quienes tenían los objetos en su poder y emprendieron la huida hacia el Este.

La damnificada comenzó a perseguir a los ladrones, observando que cruzaron el Conector Sur e ingresaron a una casa precaria, dejando previamente la garrafa tirada en la vía pública.

Alertada la policía, se logró aprehender a Castro y Páez, recuperando los efectos sustraídos. Según informó la fuerza, los detenidos quedaron a disposición de la UFI Flagrancia para continuar con las actuaciones correspondientes.

