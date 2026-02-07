Dos hermanas fueron víctimas de un cruel ataque en Capital

Este viernes en la madrugada en Capital, dos hermanas de 17 y 18 años fueron víctimas de una brutal golpiza por parte de dos mujeres. Ambas terminaron con lesiones, pero la más perjudicada fue la menor.

Según fuentes policiales, las víctimas fueron identificadas como Ana Paula Bajinay (18) y su hermana D.L.B. (17), ambas oriundas del barrio Costa Canal. Iban caminando por calle Mendoza y en la intersección con calle Mary O ‘Graham se encontraron con dos mujeres.

Por circunstancias que no salieron a luz, pero al parecer sería por problemas de vieja data, las protagonistas comenzaron a insultarse. Luego las atacantes se abalanzaron contras las hermanas y comenzaron a golpearlas.

Según la denuncia que se hizo en comisaría 2da, las agresoras fueron identificadas como María y Rosa Gutiérrez. D.L.B., de 17 años, fue la más perjudicada porque explicó que María le dio arañazos en el cuello y Rosa sacó un cuchillo para propinarle puntazos a la altura del pecho, ninguno de gravedad.

Tras la pelea, las Gutiérrez se fueron y no han sido hallados; expresaron fuentes policiales a este diario.

El caso fue trabajado por comisaría 2da y la investigación quedará en manos de la UFI Genérica.