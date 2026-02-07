Cumplía una pena condicional, pero no le importó y robó en una finca de Pocito

La Justicia resolvió mediante juicio abreviado condenar a Adrián Videla (25) a cumplir una pena única de dos meses de prisión efectiva, tras la unificación de condenas, quedando además bajo prisión preventiva.

El hecho se produjo el 21 de enero de 2026, cuando personal policial de la casilla Cruce de los Andes fue comisionado por el operador del 911 hacia una finca con plantación de tomates, ubicada en calle Mendoza entre calle 13 y 14, en el Pocito, donde se denunciaba la presencia de dos sujetos robando en el interior de la propiedad.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a uno de los sospechosos, identificado como Videla, quien al notar la presencia policial emprendió la huida a pie hacia el sector oeste, cruzando hacia Villa Funes. Tras un breve seguimiento, sin perderlo de vista en ningún momento, fue aprehendido en el interior del barrio Francisco Velert.

El joven llevaba en sus manos un cajón plástico negro, sin marca, que contenía varios kilos de tomates. En paralelo, personal policial entrevistó al casero de la finca, quien aportó el contacto del propietario, quien luego se presentó en Comisaría 7ma.

Debido a la situación hostil del lugar, el procedimiento fue trasladado a dicha dependencia, donde se dio intervención al Sistema Acusatorio. Posteriormente, la Unidad de Abordaje Territorial (UAT) tomó conocimiento del hecho y, tras comunicarse con el fiscal de turno, se dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.