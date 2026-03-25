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Invitan a participar en un encuentro de Comunicación con reconocidos disertantes en Pocito

En el departamento del Sur se realizará el Encuentro Provincial de Comunicación, este jueves, desde las 16:30. El evento es gratuito, con inscripción previa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Realizarán un Encuentro de Comunicación con entrada gratuita en Pocito.

Realizarán un Encuentro de Comunicación con entrada gratuita en Pocito.

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Este jueves 26 de marzo en Tierras Negras (Calle 11 a 300 metros al este de Ruta 40), a partir de las 16.30 horas, se realizará el Encuentro Provincial de Comunicación: "Comunicar para Gobernar: Poder, Agenda y Consenso en Contextos Complejos".

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El evento contará con la disertación de Marcos Ramundi, Noelia Piñeiro, Romina Galzerano, Mario Caruso, Tobías Crudeli, Esteban Concia, Jorge Rodríguez y Adrián Estrada.

La entrada es libre con inscripción previa a través del siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg0sajPPM3fIayYCfYOhLt_QM8_2xr1KfwLcVMzbpUFLl2zw/viewform?usp=send_form

Disertaciones:

-Por qué comunicar es gobernar: El origen del FOCOP y el desafío de comunicar en tiempos inestables (Marcos Ramundi).

-Gestión, narrativa y medios propios: Cómo contar lo que se hace sin propaganda y con sentido territorial (Noelia Piñeiro y Romina Galzerano).

-Whatsapp, la columna vertebral: Orden, poder y gobernabilidad en la comunicación política actual (Mario Caruso).

-Inteligencia Artificial sin humo: Qué usos reales fortalecen la comunicación pública y cuáles generan solo apariencia (Tobías Crudeli).

-Claves de la comunicación política en 2026: Las reglas para comunicar sin perder legitimidad ni poder (Esteban Concia).

-Gestión pública, gestión privada: Cuando la crisis te alcanza, te golpea y no la ves. Palotes para comenzar a verla, entenderla y enfrentarla (Jorge Rodríguez).

-Comunicar de buena CCEPPA: Construcción de consensos estratégicos para planificar agenda (Adrián Estrada).

Disertantes:

Noelia Piñeiro:

Subsecretaria de Prensa y Comunicación del Municipio de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Es licenciada en Comunicación Social y especialista en comunicación política. Concejal por Fuerza Patria (en uso de licencia). Trabaja en el diseño de narrativas de gestión y desarrollo de medios propios en el ámbito municipal.

Esteban Concia:

Especialista en comunicación digital, redes y cultura tecnológica. Creador de contenidos, estratega y formador en entornos digitales. Dicta clases universitarias. Integró la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y ANSES. Trabaja en formación, investigación y desarrollo de proyectos digitales. Analiza las transformaciones de la comunicación política en entornos digitales y su impacto en la construcción de legitimidad.

Mario Caruso:

Periodista y consultor en comunicación política. Especialista en estrategia, narrativa y desarrollo de comunidades digitales. Con más de 20 años de experiencia, trabajó en medios nacionales, campañas electorales y gestión pública, articulando contenido, estrategia y territorio.

Diseña planes de comunicación y ecosistemas digitales con enfoque sociopolítico y sensibilidad narrativa. Cofundador de Flipar Comunicación, con base en Argentina y proyección en España. Desarrolla sistemas de comunicación directa basados en WhatsApp como herramienta de organización y gobernabilidad.

Marcos Ramundi:

Exsecretario de Comunicación del Partido de Mar Chiquita (2019/2025). Asesor en Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Especialista en comunicación institucional, gestión de medios públicos y campañas locales. Trabaja en la articulación entre comunicación, gestión y construcción de gobernabilidad en contextos locales.

Tobías Crudeli

Licenciado en Ciencias Políticas. Director de Comunicación y consultor en campañas locales. Especializado en estrategia digital, comunicación política y construcción de mensajes en entornos digitales. Participó en procesos electorales subnacionales integrando gestión, narrativa y redes sociales. Trabaja en la aplicación concreta de herramientas de inteligencia artificial en procesos de comunicación política.

Romina Galzerano:

Profesora de Historia y Comunicación. Directora de la Radio Municipal de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Trabaja en comunicación pública con enfoque educativo y territorial. Desarrolla estrategias de medios públicos locales orientadas a construir cercanía y sentido comunitario.

Jorge Rodríguez:

Consultor en comunicación política, comunicación gubernamental, comunicación de crisis y de riesgo. Estratega electoral. Es licenciado en Ciencias Políticas. Magíster en Gestión Política. Mención en Comunicación Política en Georgetown University. Actualmente interviene en el Doctorado de Política y Gobierno de la UCC. Ha participado en más de 30 procesos electorales. Asesor en sector público y privado.

Adrián Estrada:

Licenciado en Ciencias Políticas con orientación en Políticas Públicas, egresado de la UNSJ. Actualmente cursa el semestre final de la Maestría de Políticas Públicas y Territorio en la FACSO. Trabaja como docente desde hace más de 30 años en la Educación Secundaria, como profesor de Historia e Inglés. Tiene más de 20 años de experiencia laboral en medios de comunicación, en calidad de productor independiente, periodista y relator deportivo en radio y televisión.

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