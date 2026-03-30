Descompensado en la aeronave: desde el Aeroclub de Pocito dan otra versión de los hechos

Lo que inicialmente trascendió como una maniobra de emergencia, terminó siendo un procedimiento controlado y profesional por parte de un piloto. Tras l as versiones que indicaban que un joven había tenido que tomar los mandos de una aeronave por la descompensación de su padre , Pablo Dingevan, presidente del Aeroclub de Pocito salió a aclarar los tantos.

Festejo y sabor Emanuel Alé, el sanjuanino que se consagró embajador en la Fiesta del Tomaticán

Tensión total Susto en el aire: el piloto se descompensó y su hijo tuvo que guiar la aeronave hasta el Aeroclub de Pocito

Según explicó la entidad, el vuelo -que tuvo lugar cerca del mediodía- fue realizado por un socio del club, Javier Valverde , quien es el único piloto habilitado de la familia. A diferencia de lo que circuló en un primer momento, el percance de salud no lo sufrió quien comandaba la aeronave, sino su padre, quien iba como pasajero.

"Fue un vuelo que hizo un socio del club, Javier Valverde. Él es piloto; su padre no lo es. Ambos son médicos, pero el único piloto es Javier", aclararon desde la institución para desmentir que el aterrizaje hubiera quedado en manos de alguien sin experiencia.

El incidente comenzó mientras sobrevolaban la zona de los diques de Ullum. En ese momento, el padre del piloto sufrió una baja de presión. Lejos de entrar en pánico, Javier Valverde aplicó los protocolos de seguridad de inmediato: dio aviso por radio al Aeroclub y puso rumbo hacia la pista de Pocito.

El piloto notificó la situación de salud a bordo. Después, el personal del club ya aguardaba el aterrizaje para brindar asistencia. La aeronave tocó tierra "sin ninguna novedad", confirmando que la capacidad de vuelo del piloto nunca estuvo afectada.

El estado de salud del pasajero

Una vez en el Aeroclub, y ante la demora del servicio de emergencias, el pasajero fue trasladado a una sala climatizada de pilotos. Allí, su propio hijo -aprovechando su profesión de médico- lo asistió mientras permanecía consciente en todo momento.

Finalmente, la ambulancia llegó y, por protocolo preventivo, se decidió su internación. Desde el Aeroclub confirmaron que el hombre se encuentra fuera de peligro y que el episodio no pasó de ser "un pequeño susto" manejado con total pericia técnica.