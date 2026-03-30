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Tensión total

Susto en el aire: el piloto se descompensó y su hijo tuvo que guiar la aeronave hasta el Aeroclub de Pocito

Este tenso momento se vivió este último fin de semana. Según informaron, el incidente en la avioneta ocurrió cuando estaban en inmediaciones de Ullum. En el aeródromo se activó el protocolo para este tipo de urgencias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen cortesía Sí San Juan

Imagen cortesía Sí San Juan

Una tarde de vuelo recreativo estuvo a punto de transformarse en tragedia este fin de semana en la provincia. Lo que comenzó como un recorrido habitual por los cielos de Ullum, terminó en una maniobra de emergencia que puso a prueba los nervios y el profesionalismo de una familia de aviadores.

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El dramático episodio se desencadenó cuando la aeronave se encontraba sobrevolando la zona del Dique de Ullum. Según los reportes oficiales, el piloto Oscar Balverdi (77) sufrió una descompensación repentina que lo dejó inconsciente frente a los mandos.

Ante la crítica situación, su hijo, Javier Balverdi, quien lo acompañaba en la cabina, debió reaccionar de inmediato. Sin dudarlo, tomó la posta de la aeronave y asumió el control total para iniciar un regreso de emergencia hacia el Aeroclub de Pocito.

Desde el aire se dio aviso inmediato a la torre y a los servicios de emergencia. El operador del servicio 107 recibió la alerta y coordinó una conferencia de emergencia mientras la avioneta se encontraba a escasos minutos del aterrizaje (aproximadamente un viaje de 5 minutos). En tierra, una agente de Policía que estaba de adicional en el lugar, notificó al 911 para activar el protocolo de seguridad y despejar la pista.

Afortunadamente, Javier Balverdi -que también es piloto- realizó un aterrizaje exitoso, llevando la aeronave a tierra de manera segura. En el aeródromo ya aguardaba la ambulancia.

Tras las primeras maniobras de reanimación en la pista, se constató que Oscar Balverdi había recuperado el conocimiento. Según los primeros diagnósticos, el hombre sufrió una baja de presión. Desde la entidad dijeron que se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro.

También destacaron que el incidente fue reportado formalmente ante la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), tal como lo exige la normativa vigente para este tipo de sucesos.

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