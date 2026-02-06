viernes 6 de febrero 2026

Comisaría 9°

En Caucete detuvieron a "El Panadero", tras una pelea: también lo acusaron por un robo

El hombre fue detenido tras un enfrentamiento en la vía pública durante el último jueves. Quedó vinculado a una investigación por la sustracción de herramientas valuadas en una suma millonaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Infocaucete

Foto: Infocaucete

Una discusión que terminó en violencia derivó en la detención de un hombre conocido en Caucete como “El Panadero”, quien además quedó bajo sospecha por su presunta participación en un hecho delictivo ocurrido días atrás en el mismo departamento.

El procedimiento se concretó durante la mañana del jueves, cuando efectivos policiales intervinieron ante una pelea entre dos sujetos en una zona céntrica de Caucete. En ese contexto, Daniel Giménez fue reducido y trasladado a la Comisaría 9ª, donde quedó alojado mientras avanza la investigación judicial.

Con el correr de las horas, trascendió que el detenido no solo era investigado por la gresca, sino también por un robo registrado a fines de enero.

Según fuentes oficiales, estaría vinculado con la sustracción de herramientas de un camión estacionado en una vivienda de Caucete, cuyo valor fue estimado en alrededor de 1,7 millones de pesos.

