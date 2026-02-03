martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Batalla

Otro Concejo Deliberante de San Juan, en guerra judicial por la presidencia

El Concejo Deliberante de Sarmiento renovó autoridades en diciembre pasado, pero debido a algunos movimientos políticos, el oficialismo encarnado por Alfredo Castro inició acciones legales al respecto. Es el segundo caso similar que sucede en la provincia.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2026-02-03 at 8.53.14 PM

Tal como sucedió en Caucete, el Concejo Deliberante de Sarmiento vive una disputa legal por el cargo de presidencia. En diciembre pasado, el presidente Lucas Gómez fue reelecto en su puesto por cuatro votos contra dos (con el apoyo de los tres ediles que representan al peronismo), situación que fue rechazada por el intendente Alfredo Castro, quien forma parte del oficialismo provincial. Por este motivo, actualmente hay un entrecruzamiento de amparos que aún no permite definir quién se quedará en el puesto.

Lee además
bono de fin de ano en san juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron
Relevamiento

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron
renuncio la directora del museo historico nacional, por la decision de milei de trasladar el sable corvo de san martin
Portazo

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional, por la decisión de Milei de trasladar el sable corvo de San Martín

El Concejo Deliberante de Sarmiento está conformado por Gómez, José Luis Fernández y Valeria Díaz, quienes ingresaron bajo la lista del intendente Castro, y los ediles peronistas Diego Cortéz, Mauricio Cendón y Marcela González. Pese a esta división exacta, el trabajo interno casi nunca funcionó así: Gómez cortó relación con Castro y sus compañeros de bloque, y comenzó a votar con los justicialistas. Según comentaron las fuentes, este cambio de actitud fue debido a que el presidente del Concejo nunca recibió respuestas de sus superiores.

Ante la supuesta falta de respuestas de sus líderes políticos, Gómez comenzó a relacionarse con La Libertad Avanza. De hecho, se sacó fotos con todo el equipo libertario, incluido el diputado nacional José Peluc. Este hecho puntual marcó aún más el quiebre con el intendente y los dos ediles que forman parte de su equipo.

Al llegar al momento de renovar autoridades, en diciembre pasado, Gómez logró continuar en su puesto gracias al apoyo de los concejales peronistas. Por lo tanto, la votación resultó 4 a 2.

En este contexto, el intendente Castro habría iniciado un recurso de amparo contra el mismo Concejo Deliberante, solicitando copias de las actas correspondientes a esa sesión y pidiendo que se declare nula la reelección de Gómez como presidente. En la presentación se aduce que el concejal no forma parte del espacio político del intendente. Sin embargo, la Justicia no dio lugar a la petición.

Días más tarde, la concejal oficialista Valeria Díaz hizo lo propio. Ante este nuevo pedido, Gómez y su equipo respondieron respaldándose en la Ley Orgánica Municipal, que plantea que el presidente del Concejo debe ser de la lista del intendente. Según indicaron desde el entorno del edil, el acercamiento a La Libertad Avanza no significa que haya un traspaso de partido o algo similar.

De esta manera, la definición de la presidencia del Concejo de Sarmiento está en manos de la Justicia, que decidirá si hacer lugar o no al planteo del intendente y sus concejales.

Este caso es similar a lo sucedido en Caucete, cuando la oposición logró imponerse por cuatro votos contra tres y designó a Franco Buffagni como presidente en reemplazo de José Luis Giménez y a Pedro Gómez como vicepresidente. Ambos ediles, aunque pertenecían al Partido Justicialista (requisito establecido por la Carta Orgánica municipal al ser el mismo partido de la intendenta Romina Rosas) se posicionaban políticamente como opositores junto a los concejales de Cambia San Juan, Emanuel Castro y Ramiro Fernández, con quienes actuaban en bloque luego de haber tomado distancia del sector que respondía a la jefa comunal. En ese reordenamiento institucional también se definió a Castro como vicepresidente segundo y a Fernández como secretario legislativo, lo que dejó la conducción del cuerpo legislativo departamental bajo control opositor a la intendenta. El oficialismo fue a la Justicia y realizó el mismo planteo que en el caso de Sarmiento, pero hace algunos días falló a favor de Buffagni y lo ratificó como presidente del Concejo de Caucete.

Una vez más, las consecuencias que dejó el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad) en los Concejos Deliberantes. El Sipad establece que la integración de los Concejos Deliberantes debe realizarse mediante el sistema D’Hondt, aplicado tras el escrutinio definitivo. Este método consiste en una fórmula matemática que, en primer lugar, deja afuera a las listas que no superan el 10% del padrón electoral del distrito y, posteriormente, distribuye los cargos entre las fuerzas restantes dividiendo la cantidad de votos válidos obtenidos por cada una entre 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta completar los escaños disponibles, ordenando los resultados de mayor a menor. Por este motivo, este mecanismo suele generar dificultades en los departamentos donde resulta complejo alcanzar consensos políticos, ya que favorece la presencia de múltiples espacios dentro de un mismo cuerpo legislativo.

Temas
Seguí leyendo

Gabinete nacional: Cuanto cobrarán ministros y secretarios, tras los aumentos de más del 85%

Milei fue el primero en tramitar el nuevo DNI

Milei vuelve a Estados Unidos: Estará en Mar-a-Lago y podría verse con Trump

Reforma Laboral: Bullrich confirmó la sesión en el Senado, con "el 95% cerrado"

El sugestivo video de Fabián Martín con un diputado peronista

Industriales textiles le respondieron a Caputo, tras la confesión del ministro de no haber "comprado nunca ropa en Argentina"

Reforma laboral: La CGT prepara una cumbre para el viernes, tras el fracaso de la reunión con algunos gobernadores

Fuerte derrumbe de las acciones argentinas, y suba del riesgo país

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por los numeros del turismo, guido romero cruzo a chica: llama la atencion que hable luego de que rechazaramos un evento millonario que nos ofrecio
Declaraciones

Por los números del turismo, Guido Romero cruzó a Chica: "Llama la atención que hable luego de que rechazáramos un evento millonario que nos ofreció"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Emiliano Barrera (31) y Elías Daher (35).
Tribunales

Dos comerciantes fueron denunciados por estafa, arreglaron con las víctimas pero seguirán pegados a la Justicia

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada
Urgente

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas
Trágica Navidad

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas

Te Puede Interesar

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron
Relevamiento

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron

Por Ana Paula Gremoliche
San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia