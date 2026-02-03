Otro Concejo Deliberante de San Juan, en guerra judicial por la presidencia

Tal como sucedió en Caucete, el Concejo Deliberante de Sarmiento vive una disputa legal por el cargo de presidencia. En diciembre pasado, el presidente Lucas Gómez fue reelecto en su puesto por cuatro votos contra dos (con el apoyo de los tres ediles que representan al peronismo), situación que fue rechazada por el intendente Alfredo Castro, quien forma parte del oficialismo provincial. Por este motivo, actualmente hay un entrecruzamiento de amparos que aún no permite definir quién se quedará en el puesto.

El Concejo Deliberante de Sarmiento está conformado por Gómez, José Luis Fernández y Valeria Díaz, quienes ingresaron bajo la lista del intendente Castro, y los ediles peronistas Diego Cortéz, Mauricio Cendón y Marcela González. Pese a esta división exacta, el trabajo interno casi nunca funcionó así: Gómez cortó relación con Castro y sus compañeros de bloque, y comenzó a votar con los justicialistas. Según comentaron las fuentes, este cambio de actitud fue debido a que el presidente del Concejo nunca recibió respuestas de sus superiores.

Ante la supuesta falta de respuestas de sus líderes políticos, Gómez comenzó a relacionarse con La Libertad Avanza. De hecho, se sacó fotos con todo el equipo libertario, incluido el diputado nacional José Peluc. Este hecho puntual marcó aún más el quiebre con el intendente y los dos ediles que forman parte de su equipo.

Al llegar al momento de renovar autoridades, en diciembre pasado, Gómez logró continuar en su puesto gracias al apoyo de los concejales peronistas. Por lo tanto, la votación resultó 4 a 2.

En este contexto, el intendente Castro habría iniciado un recurso de amparo contra el mismo Concejo Deliberante, solicitando copias de las actas correspondientes a esa sesión y pidiendo que se declare nula la reelección de Gómez como presidente. En la presentación se aduce que el concejal no forma parte del espacio político del intendente. Sin embargo, la Justicia no dio lugar a la petición.

Días más tarde, la concejal oficialista Valeria Díaz hizo lo propio. Ante este nuevo pedido, Gómez y su equipo respondieron respaldándose en la Ley Orgánica Municipal, que plantea que el presidente del Concejo debe ser de la lista del intendente. Según indicaron desde el entorno del edil, el acercamiento a La Libertad Avanza no significa que haya un traspaso de partido o algo similar.

De esta manera, la definición de la presidencia del Concejo de Sarmiento está en manos de la Justicia, que decidirá si hacer lugar o no al planteo del intendente y sus concejales.

Este caso es similar a lo sucedido en Caucete, cuando la oposición logró imponerse por cuatro votos contra tres y designó a Franco Buffagni como presidente en reemplazo de José Luis Giménez y a Pedro Gómez como vicepresidente. Ambos ediles, aunque pertenecían al Partido Justicialista (requisito establecido por la Carta Orgánica municipal al ser el mismo partido de la intendenta Romina Rosas) se posicionaban políticamente como opositores junto a los concejales de Cambia San Juan, Emanuel Castro y Ramiro Fernández, con quienes actuaban en bloque luego de haber tomado distancia del sector que respondía a la jefa comunal. En ese reordenamiento institucional también se definió a Castro como vicepresidente segundo y a Fernández como secretario legislativo, lo que dejó la conducción del cuerpo legislativo departamental bajo control opositor a la intendenta. El oficialismo fue a la Justicia y realizó el mismo planteo que en el caso de Sarmiento, pero hace algunos días falló a favor de Buffagni y lo ratificó como presidente del Concejo de Caucete.

Una vez más, las consecuencias que dejó el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad) en los Concejos Deliberantes. El Sipad establece que la integración de los Concejos Deliberantes debe realizarse mediante el sistema D’Hondt, aplicado tras el escrutinio definitivo. Este método consiste en una fórmula matemática que, en primer lugar, deja afuera a las listas que no superan el 10% del padrón electoral del distrito y, posteriormente, distribuye los cargos entre las fuerzas restantes dividiendo la cantidad de votos válidos obtenidos por cada una entre 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta completar los escaños disponibles, ordenando los resultados de mayor a menor. Por este motivo, este mecanismo suele generar dificultades en los departamentos donde resulta complejo alcanzar consensos políticos, ya que favorece la presencia de múltiples espacios dentro de un mismo cuerpo legislativo.