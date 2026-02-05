viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Maximiliano Exequiel Alé se sentó frente al juez de Garantías y, lejos de mostrar signos de empatía por la madre de sus hijos, la que sufrió severas lesiones en el rostro y en el cuello tras el brutal ataque, tuvo una conducta que llamó la atención. No le impactó el estado de la mujer que pudo ver con sus propios ojos, sino lo que se decía de él y de sus supuestas acciones.

Por Luz Ochoa
WhatsApp Image 2026-02-05 at 4.58.17 PM
WhatsApp Image 2026-02-05 at 5.14.57 PM (1)

Luego de haber sido detenido por el intento de femicidio en Santa Lucía, el acusado por homicidio agravado en grado de tentativa, Maximiliano Exequiel Alé, ofreció una conducta que llamó la atención en la audiencia de formalización de la causa, pues -lejos de mostrarse empático por el estado de la víctima- se mostró indignado por lo que se decía de él y de sus supuestas acciones.

Lee además
dictan prision preventiva para el hombre acusado por intento de femicidio en santa lucia
Caso estremecedor

Dictan prisión preventiva para el hombre acusado por intento de femicidio en Santa Lucía
el viento tiro un arbol de gran porte arriba de una casa en santa lucia
Llegó el temporal

El viento tiró un árbol de gran porte arriba de una casa en Santa Lucía

Sentado frente al juez de Garantías Sergio López Martí, el imputado no sólo se molestó por ser señalado como una persona que lleva los celos al límite, sino que hasta dejó ver una sonrisa socarrona en su rostro cuando era responsabilizado por las 30 puñaladas que recibió su ex pareja.

Durante el relato de la fiscal Florencia Pons, de la UFI CAVIG, Alé gesticuló en varios pasajes. Se mordía el labio inferior y movía la cabeza de un lado a otro para negar ciertos hechos, como cuando se aseguró que amenazó de muerte a la madre de sus hijos e incluso le advirtió: "Si no sos mía, no sos de nadie".

WhatsApp Image 2026-02-05 at 5.14.57 PM (1)
El gesto corresponde al momento en que el acusado escuchaba cuán violento habría sido con la víctima, por lo que se mostró incrédulo e indignado.

El gesto corresponde al momento en que el acusado escuchaba cuán violento habría sido con la víctima, por lo que se mostró incrédulo e indignado.

Ante las afirmaciones de la representante del Ministerio Público, el hombre que pasará un año tras las rejas con prisión preventiva también exhibió gestos de incredulidad. Fue cuando la funcionaria dijo que solía propinarle cachetadas a la víctima. Llevaba sus manos a la cara y manifestaba su incomodidad.

El sujeto cuya defensa negó la autoría de los hechos, pero que presentó dos cortes en sus manos y quedó contra las cuerdas porque sus prendas de vestir secuestradas tenían sangre, debió ver con sus propios ojos, por determinación del magistrado, el estado en el que la denunciante había quedado. Sin embargo, todos los gestos que venía realizando quedaron en el olvido pues su postura fue la de un ser que ni se inmutó.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 4.58.16 PM (1)

Por protección de la víctima, la fiscal pidió que los medios no replicaran las imágenes. No obstante, vale aclarar que resultan tremendas. Las mismas demuestran la brutalidad del ataque y las múltiples lesiones en su cara y en el cuello. Un ojo comprometido y decenas de moretones son la huella de su sufrimiento. Para el acusado, las imágenes que se reproducían parecían cualquier cosa que lo llevara a colocar la mano derecha en su barbilla.

Aunque aconsejado por el defensor Germán Riveros, guardó silencio cuando pudo defenderse y sólo se atrevió a hablar cuando el proceso disponía que su hija declarara en Cámara Gesell. Su interés era dejar claro que la menor podía ser influenciada y ello quizás podía complicarlo. Lo cierto es que, tras la explicación del magistrado, volvió a su pasividad.

El hecho sucedió el 2 de febrero, cuando A.G.A fue salvajemente atacada con un arma blanca y le propinó 30 puñaladas. La propia víctima y varios testigos lo señalaron como responsable e, incluso, aseveraron haberlo visto escapar del domicilio situado en Alto de Sierra, en la Villa Río San Juan. Por lo acontecido, fue a parar al Penal de Chimbas por un año mientras se investiga el violento ataque.

Temas
Seguí leyendo

"Fue para protegerlos", la versión de los padres detenidos por la desaparición de los menores en Santa Lucía

Ladrones atacaron una conocida escuela primaria de Chimbas

Un jubilado entró a una falsa aplicación de un banco y fue estafado en $1.900.000

Misa de Omega: se entregó el principal sospechoso de agredir y dejar en grave estado a un joven de 19 años

Sustrajeron un auto a metros de una concesionaria de Capital y una cámara captó la escena

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Otro ataque boquetero en Rawson: desvalijaron una casa completa

Dejó una granada tirada en una plaza y la encontraron niños: pagará con cajas de leche para no ir preso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una mujer murio tras ser atropellada por una moto en rawson: era una querida vecina de villa hipodromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Distintas opciones de alojamiento y precios para pasar unos días disfrutando el verano en Pedernal, Sarmiento. video
Tiempo de Verano en SJ

Pedernal, entre cabañas y domos: sus alojamientos y precios

El atraco ocurrió en el interior del Barrio Complejo La Legua, sobre la ruta 20, Santa Lucía.
Golpe en un country

Cinco ladrones le dieron una brutal golpiza a un anciano y lo asaltaron en un barrio privado de Santa Lucía

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25 video
Tiempo de verano en San Juan

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25

Te Puede Interesar

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Por Luz Ochoa
El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Un jubilado entró a una falsa aplicación de un banco y fue estafado en $1.900.000

El padre Rómulo Cámpora asumirá al frente de Nuestra Señora de Luján
Villa del Carril

El padre Rómulo Cámpora asumirá al frente de Nuestra Señora de Luján